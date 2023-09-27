МОН дозволило деяким абітурієнтам вступати за співбесідою 2024 року

Студенти сидять на заняттях. Фото: google.com

Заступник Міністра освіти й науки України Михайло Винницький заявив, що наступного року абітурієнти з тимчасово окупованих територій України вступатимуть до вищих навчальних закладів лише за співбесідою. Таким чином їм не потрібно буде складати НМТ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Студентам з окупації можна буде вступати за співбесідою

"Як і минулого року, у 2024 році буде можливий вступ за співбесідою для осіб, які вступають з окупованих територій. Ми всі сподіваємося, що ще окупованих територій на момент вступу не буде, але, якщо вони залишаться, то вступ з окупованих територій буде за співбесідою, а не за НМТ", — зазначив Винницький на пресконференції "Вступні іспити у 2024 році".

Він заявив, що таким вступникам слід звернутися до освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко додала, що в зоні окупації не проводитимуть ніяких іспитів на вступ до магістратури 2024 року. Це пояснюється тим, що на окупованих територіях неможливо гарантувати безпеку.

Нагадаємо, що в Україні МОН запропонувало зупинити діяльність деяких підрозділів вишів та коледжів. Завдяки цьому має підвищитися рівень якості та ефективності навчання.

Також ми писали, що Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий анонсував, що незабаром педагоги отримають методичні матеріали, як розповідати школярам про війну в Україні. За його словами, підручники з історії України оновлять до наступного навчального року, зокрема додадуть матеріал про повномасштабне вторгнення Росії.

Додамо, що заступник Міністра освіти й науки України Андрій Вітренко став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповів, як держава підготувалася до нового навчального року.