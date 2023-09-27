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МОН позволило некоторым абитуриентам поступать по собеседованию в 2024 году

27 сентября 2023 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
МОН позволило некоторым абитуриентам поступать по собеседованию в 2024 году
Студенты сидят на занятиях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что в следующем году абитуриенты с временно оккупированных территорий Украины будут поступать в высшие учебные заведения только по собеседованию. Таким образом, им не нужно будет сдавать НМТ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Как и в прошлом году, в 2024 году будет возможно вступление по собеседованию для лиц, вступающих с оккупированных территорий. Мы все надеемся, что еще оккупированных территорий на момент вступления не будет, но если они останутся, то вступление с оккупированных территорий будет за собеседованием, а не за НМТ", — отметил Винницкий на пресс-конференции "Вступительные экзамены в 2024 году".

Он заявил, что таким поступающим следует обратиться в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко добавила, что в зоне оккупации не будут проводить никаких экзаменов на поступление в магистратуру 2024 года. Это объясняется тем, что на оккупированных территориях невозможно обеспечить безопасность.

Напомним, что в Украине МОН предложило остановить деятельность некоторых подразделений вузов и колледжей. Благодаря этому должен повыситься уровень качества и эффективности обучения.

Также мы писали, что Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой анонсировал, что в скором времени педагоги получат методические материалы, как рассказывать школьникам о войне в Украине. По его словам, учебники по истории Украины обновят до следующего учебного года, в частности, добавят материал о полномасштабном вторжении России.

Добавим, что заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко стал гостем эфира Новини.LIVE. Он рассказал, как государство подготовилось к новому учебному году.

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