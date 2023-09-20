В МОН пропонують закрити деякі коледжі та підрозділи університетів

Студенти в університеті. Ілюстративне фото: Flickr

В Україні МОН запропонувало зупинити діяльність деяких підрозділів вишів та коледжів. Завдяки цьому має підвищитися рівень якості та ефективності навчання.

Про це пише пресслужба Міністерства освіти і науки України.

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Що пропонують змінити

Зазначається, що Міністерство розробило законопроєкт, де містяться необхідні пропозиції, які стосуються модернізації. Вони пропонують з тих коледжів та підрозділів вишів, які є більш розвиненими, зробити заклади освіти, які будуть самостійними, приєднати їх до місцевих університетів або взагалі закрити.

Що відомо про такі заклади

У МОН пояснили, що такі заклади освіти були створені для того, щоб студентам було ближче навчатися до домівки, проте через дистанційне навчання ці заклади не показують свою доцільність.

Також більшість таких установ має однакові спеціальності з місцевими вишами.

У документі йдеться про те, що більша частина університетів та вищих навчальних закладів є під керівництвом МОН, а саме 142 заклади, проте є і ті, якими керують інші державні органи, до прикладу, Міністерство фінансів, Державна служба статистики, Національна академія педагогічних наук та ін.

Покращення системи освіти

Для того, аби покращити систему освіти, необхідно забезпечити їхню єдність управління, щоб не було труднощів щодо вирішення тих чи інших питань.

Акредитація програм

Своєю чергою у Міністерстві запропонували обов'язковість "акредитованих магістерських освітніх програм відповідних спеціальностей для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва на третьому рівні вищої освіти". Всі галузі та спеціальності, які входять до міждисциплінарних освітньо-наукових програм, повинні мати до цього стосунок.

Ті університети, які не містять відповідні магістерські програми, можуть готувати докторів філософії з використанням елементів освітньо-наукових програм інших дослідницьких організацій або вищих навчальних закладів, які відповідають встановленому законодавством порядку.

Зазначається, якщо цей законопроєкт ухвалить Верховна Рада, то ліцензії на навчальну діяльність таких закладів будуть анульовані з 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, з 1 вересня більшість українських університетів відновили очне навчання, вперше за останні 3,5 роки, дотримуючись рекомендацій МОН України. Тепер у ЗВО погрожують масовими відрахуваннями серед студентів та назвали причини.