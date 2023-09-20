В МОН предлагают закрыть некоторые колледжи и подразделения университетов

Студенты в университете. Иллюстративное фото: Flickr

В Украине МОН предложило остановить деятельность некоторых подразделений вузов и колледжей. Благодаря этому должен повыситься уровень качества и эффективности обучения.

Об этом пишет пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Что предлагают изменить

Отмечается, что Министерство разработало законопроект, где содержатся необходимые предложения, касающиеся модернизации. Они предлагают из тех колледжей и подразделений вузов, которые более развиты, сделать учебные заведения, которые будут самостоятельными, присоединить их к местным университетам или вообще закрыть.

Что известно о таких заведениях

В МОН объяснили, что такие учебные заведения были созданы для того, чтобы студентам было поближе учиться к дому, однако из-за дистанционного обучения эти заведения не показывают свою целесообразность.

Также большинство таких учреждений имеют одинаковые специальности с местными вузами.

В документе говорится, что большая часть университетов и высших учебных заведений находятся под руководством МОН, а именно 142 заведения, однако есть и те, которыми руководят другие государственные органы, например, Министерство финансов, Государственная служба статистики, Национальная академия педагогических наук и др.

Улучшение системы образования

Для того чтобы улучшить систему образования, необходимо обеспечить их единство управления, чтобы не было трудностей в решении тех или иных вопросов.

Аккредитация программ

В свою очередь в Министерстве предложили обязательность "аккредитованных магистерских образовательных программ соответствующих специальностей для получения степени доктора философии или доктора искусства на третьем уровне высшего образования". Все отрасли и специальности, входящие в междисциплинарные образовательно-научные программы, должны иметь к этому отношение.

Те университеты, которые не содержат соответствующих магистерских программ, могут готовить докторов философии с использованием элементов образовательно-научных программ других исследовательских организаций или высших учебных заведений, которые соответствуют установленному законодательством порядку.

Отмечается, что если этот законопроект примет Верховная Рада, то лицензии на учебную деятельность таких заведений будут аннулированы с 1 июля 2025 года.

Напомним, с 1 сентября большинство украинских университетов возобновили очное обучение, впервые за последние 3,5 года, следуя рекомендациям МОН Украины. Теперь в ЗВО угрожают массовыми отчислениями среди студентов и назвали причины.