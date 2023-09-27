В Верховной Раде ответили, состоится ли ГИА в 2024 году

Ученики сидят за партами. Фото: konkurent.in.ua

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что Государственной итоговой аттестации в школах в 2024 году не будет. По его словам, в Верховной Раде регистрируют законопроект, который будет регулировать вступление в следующем году.

Об этом Сергей Бабак сообщил в Telegram.

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Будет ли в 2024 году ГИА

"ГИА в 2024 году не будет. В отдельных начальных школах будет пилотирование мониторингового ГИА", — отметил Бабак.

Источник: t.me/SerhiiBabak

В свою очередь директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, каким образом будет выглядеть "пилотирование мониторингового ГИА".

"К пилоту привлекут 2000 участников на добровольной основе, которые пройдут задачи, разработанные УЦОКО, в качестве ГИА", — рассказала директор.

По ее словам, учащиеся получат материалы, созданные УЦОКО. Позже учителя и школьники должны дать отзыв об удобстве такого формата оценки знаний. В начальной школе планируется проводить ГИА как мониторинг.

"Цель пилота ГИА в 2024 году — наработка инструментов и пилотирование процедур. Составлять ученики его будут из языково-литературной и математической отраслей", — добавила Вакуленко.

Напомним, что заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что в следующем году абитуриенты с временно оккупированных территорий Украины будут поступать в высшие учебные заведения только по собеседованию. Таким образом, им не нужно будет составлять НМТ.