ВНО 2024: какие изменения ждут абитуриентов в следующем году

НМТ 2024: какие изменения ожидают абитуриентов в следующем году
В следующем 2024 году для поступления на бакалаврские программы школьники будут также составлять НМТ. Однако увеличится количество обязательных предметов.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки и Украинском центре оценки качества образования во время брифинга, передает Укринформ.
НМТ 2024
По словам представителей ведомств, кроме украинского языка и математики, школьники будут сдавать обязательный экзамен по истории Украины. Также поступающие должны самостоятельно выбрать четвертый предмет НМТ.
Следовательно, среди обязательных предметов будут:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины (период XVI-XXI вв.).
Среди предметов по выбору:
- украинская литература;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский);
- биология;
- физика;
- химия;
- география.
На написание экзамена по украинскому языку и математике у поступающих будет 2 часа. После этого у абитуриентов будет короткий перерыв, после которого начнут тестирование по истории Украины и избранному четвертому предмету.
То есть на один предмет школьникам будут отводить 60 минут. Сколько продлится перерыв — неизвестно.
Напомним, глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что Государственной итоговой аттестации в школах 2024 года не будет. По его словам, в Верховной Раде регистрируют законопроект, который будет регулировать вступление в следующем году.