ВНО 2024: какие изменения ждут абитуриентов в следующем году

Школьники пишут экзамен. Фото иллюстративное: google

В следующем 2024 году для поступления на бакалаврские программы школьники будут также составлять НМТ. Однако увеличится количество обязательных предметов.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки и Украинском центре оценки качества образования во время брифинга, передает Укринформ.

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По словам представителей ведомств, кроме украинского языка и математики, школьники будут сдавать обязательный экзамен по истории Украины. Также поступающие должны самостоятельно выбрать четвертый предмет НМТ.

Следовательно, среди обязательных предметов будут:

украинский язык;

математика;

история Украины (период XVI-XXI вв.).

Среди предметов по выбору:

украинская литература;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский);

биология;

физика;

химия;

география.

На написание экзамена по украинскому языку и математике у поступающих будет 2 часа. После этого у абитуриентов будет короткий перерыв, после которого начнут тестирование по истории Украины и избранному четвертому предмету.

То есть на один предмет школьникам будут отводить 60 минут. Сколько продлится перерыв — неизвестно.

Напомним, глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что Государственной итоговой аттестации в школах 2024 года не будет. По его словам, в Верховной Раде регистрируют законопроект, который будет регулировать вступление в следующем году.