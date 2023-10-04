Будут ли школьники учиться дольше в этом учебном году: график каникул
Совсем скоро в украинских школах должны начаться осенние каникулы. Их график определяет каждое учебное заведение отдельно. Количество дней также может зависеть от ситуации с энергетикой.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
График учебного года
Учебный год 2023/2024 проходит в условиях военного положения и имеет особенности. Он будет немного длиннее обычного. МОН установило срок учебного года в Украине — с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.
Однако структуру образовательного процесса и продолжительность каникул определяют учебные заведения самостоятельно. В законе "О полном общем среднем образовании" говорится, что в течение учебного года у школьников должно быть не менее 30 календарных дней отдыха.
В настоящее время ориентировочный график каникул выглядит так:
- осенние каникулы — 23-29 октября;
- зимние каникулы — или 23 декабря — 7 января, или 30 декабря — 14 января 2024 года;
- весенние каникулы — 25-31 марта 2024 года;
- летние каникулы — со дня окончания учебного года до 31 августа 2024 года.
В большинстве школ последние звонки пройдут 31 мая. До 28 июня могут продолжаться компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.
Каникулы для киевских школьников
Городские власти столицы определили, что первый семестр в учебном году продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года, а второй — с 8 января по 31 мая 2024 года.
По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, последние звонки пройдут в городе 31 мая.
Каникулы в Киеве:
- осенние каникулы — 23-29 октября 2023 года;
- зимние каникулы — 23 декабря 2023 года - 7 января 2024 года;
- весенние каникулы — 25-31 марта 2024 года.
Первоклассники будут отдыхать на неделю дольше. Это произойдет зимой с 19 февраля по 25 февраля 2024 года.
Житомир
В Департаменте образования Житомира рассказали, что сроки каникул в школах могут зависеть от ситуации в стране, температурного режима, ситуации со светом.
Школьники города ориентировочно должны уйти на каникулы с 23 по 29 октября, зимой — с 23 декабря по 14 января. Весенний отдых продлится с 23 по 31 марта. Учебный год в Житомире завершится 6 июня 2024 года.
Днепр
Школьники из Днепра будут отдыхать так:
- осенние каникулы — 30 октября — 7 ноября;
- зимние каникулы — 23 декабря 2023 года — 7 января 2024 года;
- весенние каникулы — 25 марта — 31 марта 2024 года.
Харьков
В Харькове даты каникул в этом учебном году озвучили в Департаменте образования. Осенью дети будут отдыхать с 23 по 29 октября, а зимой с 30 декабря по 14 января 2024 года.
На сайте управления образования Киевского района Харьковского городского совета приведены ориентировочные сроки каникул:
- осенью — с 23 октября по 29 октября 2023 года;
- зимой — с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года;
- весной — с 25 марта по 31 марта 2024 года;
- летом — со дня окончания учебного года до 31 августа 2024 года.
Первоклассники в Харькове также будут отдыхать на семь дней дольше. Это произойдет зимой с 19 февраля по 25 февраля 2024 года.
Полтава
Власти города сообщили, что осенью ученики будут отдыхать 23-29 октября, зимой — 30 декабря — 14 января, весной — 25-31 марта.
Черкассы
Ученики из Черкасс будут на каникулах 23-29 октября. Зимний отдых продлится с 23 декабря по 7 января, а весенний — 25-31 марта 2024 года.
Будут ли в Украине длинные каникулы
На продолжительность каникул в этом учебном году может повлиять ситуация с безопасностью, проблемы с электричеством и теплом.
В МОН рассказали, что в школах могут ввести длительные каникулы, однако это будут делать в каждом конкретном учебном заведении только в случае необходимости.
"Если возникнет потребность в организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или в каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы такие большие каникулы", — сообщил заместитель министра образования Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.
Напомним, в следующем 2024 году для поступления на бакалаврские программы школьники также будут составлять НМТ. Однако увеличится количество обязательных предметов.