Будут ли школьники учиться дольше в этом учебном году: график каникул

Дети и учитель в школе. Фото: Pexels

Совсем скоро в украинских школах должны начаться осенние каникулы. Их график определяет каждое учебное заведение отдельно. Количество дней также может зависеть от ситуации с энергетикой.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Читайте также:

График учебного года

Учебный год 2023/2024 проходит в условиях военного положения и имеет особенности. Он будет немного длиннее обычного. МОН установило срок учебного года в Украине — с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

Однако структуру образовательного процесса и продолжительность каникул определяют учебные заведения самостоятельно. В законе "О полном общем среднем образовании" говорится, что в течение учебного года у школьников должно быть не менее 30 календарных дней отдыха.

В настоящее время ориентировочный график каникул выглядит так:

осенние каникулы — 23-29 октября;

зимние каникулы — или 23 декабря — 7 января, или 30 декабря — 14 января 2024 года;

весенние каникулы — 25-31 марта 2024 года;

летние каникулы — со дня окончания учебного года до 31 августа 2024 года.

В большинстве школ последние звонки пройдут 31 мая. До 28 июня могут продолжаться компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.

Каникулы для киевских школьников

Городские власти столицы определили, что первый семестр в учебном году продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года, а второй — с 8 января по 31 мая 2024 года.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, последние звонки пройдут в городе 31 мая.

Каникулы в Киеве:

осенние каникулы — 23-29 октября 2023 года;

зимние каникулы — 23 декабря 2023 года - 7 января 2024 года;

весенние каникулы — 25-31 марта 2024 года.

Первоклассники будут отдыхать на неделю дольше. Это произойдет зимой с 19 февраля по 25 февраля 2024 года.

Житомир

В Департаменте образования Житомира рассказали, что сроки каникул в школах могут зависеть от ситуации в стране, температурного режима, ситуации со светом.

Школьники города ориентировочно должны уйти на каникулы с 23 по 29 октября, зимой — с 23 декабря по 14 января. Весенний отдых продлится с 23 по 31 марта. Учебный год в Житомире завершится 6 июня 2024 года.

Днепр

Школьники из Днепра будут отдыхать так:

осенние каникулы — 30 октября — 7 ноября;

зимние каникулы — 23 декабря 2023 года — 7 января 2024 года;

весенние каникулы — 25 марта — 31 марта 2024 года.

Харьков

В Харькове даты каникул в этом учебном году озвучили в Департаменте образования. Осенью дети будут отдыхать с 23 по 29 октября, а зимой с 30 декабря по 14 января 2024 года.

На сайте управления образования Киевского района Харьковского городского совета приведены ориентировочные сроки каникул:

осенью — с 23 октября по 29 октября 2023 года;

зимой — с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года;

весной — с 25 марта по 31 марта 2024 года;

летом — со дня окончания учебного года до 31 августа 2024 года.

Первоклассники в Харькове также будут отдыхать на семь дней дольше. Это произойдет зимой с 19 февраля по 25 февраля 2024 года.

Полтава

Власти города сообщили, что осенью ученики будут отдыхать 23-29 октября, зимой — 30 декабря — 14 января, весной — 25-31 марта.

Черкассы

Ученики из Черкасс будут на каникулах 23-29 октября. Зимний отдых продлится с 23 декабря по 7 января, а весенний — 25-31 марта 2024 года.

Будут ли в Украине длинные каникулы

На продолжительность каникул в этом учебном году может повлиять ситуация с безопасностью, проблемы с электричеством и теплом.

В МОН рассказали, что в школах могут ввести длительные каникулы, однако это будут делать в каждом конкретном учебном заведении только в случае необходимости.

"Если возникнет потребность в организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или в каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы такие большие каникулы", — сообщил заместитель министра образования Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.

Напомним, в следующем 2024 году для поступления на бакалаврские программы школьники также будут составлять НМТ. Однако увеличится количество обязательных предметов.