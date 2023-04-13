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Чи чекають в Криму на Україну: ексклюзивне відеоінтерв’ю з кримчанкою

13 квітня 2023 13:03
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Деокупація Криму: що відбувається на півострові
Історія кримчанки, яка виїхала в Київ
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Криму з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди почали більше вірити про швидку деокупацію. Однак так звана російська влада посилила свій режим і говорити про любов до України та і про її перемогу — небезпечно. 

Про те, що зараз відбувається на півострові ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла кримчанка, яка вперше в житті виїхала з Криму на підконтрольну Україні територію.

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Про те, що дівчина їде з Криму, вона розповіла нам одразу під час знайомства в потязі. А дізнавшись, що з нею в купе журналісти, на інтерв’ю не погоджувалася, боялася. Та домовившись про те, що ми не будемо показувати обличчя, Вікторія (ім'я змінене) почала говорити. 

Їй 21, і вона з Севастополя. З рідного міста, відповідно і з Криму також, не виїжджала ніколи. У 2014 році, коли півострів окупувала Росія, їй було 12.

Новини.LIVE підготувало розлоге інтерв'ю з кримчанкою, яка вперше покинула півострів. 

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