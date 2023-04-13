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Ждут ли в Крыму Украину: эксклюзивное видеоинтервью с крымчанкой

13 апреля 2023 13:03
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Деокупация Крыма: происходящее на полуострове
История крымчанки, выехавшей в Киев
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Крыму с началом полномасштабного вторжения России в Украину люди стали больше верить о скорой деоккупации. Однако так называемая российская власть усилила свой режим и говорить о любви к Украине и о ее победе — опасно.

О том, что сейчас происходит на полуострове эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала крымчанка, впервые в жизни уехавшая из Крыма на подконтрольную Украине территорию.

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История крымчанки

О том, что девушка уезжает из Крыма, она рассказала нам сразу во время знакомства в поезде. А узнав, что с ней в купе журналисты на интервью не соглашалась, боялась. Но, договорившись о том, что мы не будем показывать лицо, Виктория (имя изменено) начала говорить.

Ей 21, и она из Севастополя. Из родного города, соответственно и из Крыма тоже, не уезжала никогда. В 2014 году, когда остров оккупировала Россия, ей было 12.

Новости.LIVE подготовило пространное интервью с крымчанкой, впервые покинувшей полуостров.

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