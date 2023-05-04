Чи мають право вручати повістки про мобілізацію студентам

Українські студенти. Фото з відкритих джерел

В Україні не підлягають мобілізації студенти та аспіранти денної та дуальної форми навчання. Але вручені повістки ця категорія громадян теж не має права ігнорувати.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Особливості мобілізації студентів

У статті 23 чинного закону зазначається, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються у денному чи дуальному форматі, не можуть бути залучені до військової служби за мобілізацією.

Ця відстрочка діє протягом усього періоду навчання.

Але є момент, коли такі громадяни можуть бути мобілізовані. Йдеться про перехідний період. Скажімо, у той момент, коли випускник коледжу вступає до вишу, коли бакалавр вступає до магістратури, коли випускник вишу вступає до аспірантури чи докторантури.

Що робити після вручення повістки

Згідно із чинним законодавством, вручення повісток студентам не заборонене.

Також неможливо ігнорувати вручену повістку, навіщо якщо людина, яка її отримала, є студентом денної форми навчання.

У такому випадку громадянин має з’явитися до територіального центру комплектування із відповідними документами, які засвідчують його статус як студента чи аспіранта денної форми навчання, і посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, на Харківщині студент денної форми отримав повістку. На засіданні суд став на бік військкомату і дозволив мобілізувати юнака.