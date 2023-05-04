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Имеют ли право вручать повестки о мобилизации студентам

4 мая 2023 11:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Имеют ли право вручать повестки о мобилизации студентам
Украинские студенты. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Украине не подлежат мобилизации студенты и аспиранты дневной и дуальной формы обучения. Но врученные повестки эта категория граждан тоже не вправе игнорировать.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Особенности мобилизации студентов

В статье 23 действующего закона отмечается, что соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся в дневном или дуальном формате, не могут быть привлечены к военной службе по мобилизации.

Эта отсрочка действует в течение всего периода обучения.

Но есть момент, когда такие граждане могут быть мобилизованы. Речь идет о переходном периоде. Скажем, в тот момент, когда выпускник колледжа поступает в вуз, когда бакалавр поступает в магистратуру, когда выпускник вуза поступает в аспирантуру или докторантуру.

Что делать после вручения повестки

Согласно действующему законодательству, вручение повесток студентам не запрещено.

Также невозможно игнорировать врученную повестку, зачем если получивший ее человек является студентом дневной формы обучения.

В таком случае гражданин должен явиться в территориальный центр комплектования с соответствующими документами, удостоверяющими его статус как студента или аспиранта дневной формы обучения, и ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, в Харьковской области студент дневной формы получил повестку. На заседании суд принял сторону военкомата и разрешил мобилизовать юношу.

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