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Чи можуть комунальники вручати повістки: українцям дали чітке пояснення

8 лютого 2023 13:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чи можуть комунальники розносити та вручати повістки військовозобов'язаним — українцям відповіли
Цей документ можуть видати в будь-якому місці, проте право це робити має обмежене коло осіб
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої повістки вручають усім військовозобов'язаним у віці від 18 до 60 років. Проте деякі випадки вручення повісток українцям залишають низку запитань. Зокрема, чи мають право розносити та вручати повістки комунальники. 

На це питання відповів голова Голосіївської районної державної адміністрації Сергій Садовий в коментарі ТСН

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Чи розносять комунальники повістки військовозобов'язаним

Так журналісти у розмові з чиновником зазначили, що саме в Голосіївському районі Києва в січні почали з’являтися на дверях житлових будинків накази з вимогою до громадян з’явитися до Центрів комплектування. Відомо, що такі "повідомлення" залишали працівники комунальних служб.  Такі дії викликали великий резонанс в суспільстві.

Садовий відповів, що такі оголошення мали суто інформаційний характер, для того, щоб військовозобов'язані громадяни самостійно з'явилися в ТЦК для уточнення своїх даних. 

"Оголошення були суто інформаційні. Ця ситуація допомогла нагадати військовозобов’язаним про їхню відповідальність", — заявив очільник Голосіївської РДА.

Садовий також запевнив, що комунальники не вручають повістки чоловікам, оскільки таке право мають лише представники центру комплектування. 

Чи були інформаційні повідомлення ефективними та скільки осіб з'явилося після них у ТЦК та СП, Садовий не відповів, зазначивши, що ця інформація з обмеженим доступом. 

Чи розносять комунальники повістки військовозобов'язаним

Повістки в Україні — де мають право вручати

В Україні триває мобілізація, тож зупинити військовозобов'язаного громадянина та вручити повістку можуть в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України — на вулиці, блокпостах, громадських місцях, на роботі та вдома. 

Хто має право вручати повістки 

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що вручати повістку може:

  • співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • уповноважені особи органів місцевого самоврядування;
  • керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти;
  • фізичні особи-підприємці;
  • управителі багатоквартирних будинків. 

Під час вручення повістки необхідно ретельно перевіряти сам текст документа. Важливо, щоб на момент вручення всі дані вже були заповнені, щоб були підпис й печатка керівника центру комплектування.

Хто має право вручати повістки

У якому випадку видача повістки незаконна

Адвокат Андрій Новак в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив, у якому випадку видача повістки незаконна: 

  • якщо її передали через родичів;
  • якщо повістку вручили через порушення комендантської години (проте адвокат зазначає, що це спірне питання);
  • якщо повістку наклеїли на дверях;
  • якщо повістку кинули у поштову скриньку;
  • якщо явитись до ТЦК вимагають по телефоту або через текстове повідомлення в телефоні;
  • якщо повістку вручають працівники ЖЕКу, ОСББ, поліцейські чи представники територіальної оборони; 
  • якщо людину силоміць ведуть до ТЦК. 

Якщо людина відмовляється отримати повістку, працівники військкомату складають акт відмови за участю двох свідків, передають цю інформацію до центру комплектування. А далі на таку особу може бути накладена адмінвідповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці в соціальних мережах повідомляли про випадки та публікували відео, коли повістки до центру комплектування (раніше військкомат) розносять комунальники або ж документ просто чіпляють на вхідні двері квартири, замість того, щоб вручати особі прямо в руки. 

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