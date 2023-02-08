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Могут ли коммунальщики вручать повестки: украинцам дали четкое объяснение

8 февраля 2023 13:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Могут ли коммунальщики разносить и вручать повестки военнообязанным — украинцам ответили
Этот документ может быть выдан в любом месте, однако право это делать имеет ограниченный круг лиц
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой повестки вручают всем военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые случаи вручения повесток украинцам оставляют ряд вопросов. В частности, имеют ли право разносить и вручать повестки коммунальщики.

На этот вопрос ответил глава Голосеевской районной государственной администрации Сергей Садовый в комментарии ТСН.

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Разносят ли коммунальщики повестки военнообязанным

Так, журналисты в разговоре с чиновником отметили, что именно в Голосеевском районе Киева в январе начали появляться на дверях жилых домов приказы с требованием к гражданам явиться в Центры комплектования. Известно, что такие "уведомления" оставляли работники коммунальных служб. Подобные действия вызвали большой резонанс в обществе.

Садовый ответил, что такие объявления носили сугубо информационный характер, для того чтобы военнообязанные граждане самостоятельно появились в ТЦК для уточнения своих данных.

"Объявления были сугубо информационными. Эта ситуация помогла напомнить военнообязанным об их ответственности", — заявил глава Голосеевской РГА.

Садовый также заверил, что коммунальщики не вручают повестки мужчинам, поскольку такое право обладают только представителями центра комплектования.

Были информационные сообщения эффективными и сколько человек появилось после них в ТЦК и СП, Садовый не ответил, отметив, что эта информация с ограниченным доступом.

Разносят ли коммунальщики повестки военнообязанным

Повестки в Украине — где имеют право вручать

В Украине идет мобилизация, поэтому остановить военнообязанного гражданина и вручить повестку могут в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины — на улице, блокпостах, общественных местах, на работе и дома.

Кто имеет право вручать повестки

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что вручать повестку может:

  • сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • уполномоченные лица органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений;
  • физические лица-предприниматели;
  • управляющие многоквартирных домов.

При вручении повестки необходимо тщательно проверять текст документа. Важно, чтобы к моменту вручения все данные уже были заполнены, чтобы были подпись и печать руководителя центра комплектования.

Кто имеет право вручать повестки

В каком случае выдача повестки незаконна

Адвокат Андрей Новак в эфире "Завтрака с 1+1" объяснил, в каком случае выдача повестки незаконна:

  • если ее передали через родственников;
  • если повестку вручили из-за нарушения комендантского часа (однако адвокат отмечает, что это спорный вопрос);
  • если повестку наклеили на дверях;
  • если повестку бросили в почтовый ящик;
  • если явиться в ТЦК требуют по телефону или через текстовое сообщение в телефоне;
  • если повестку вручают работники ЖЭКа, ОСМД, полицейские или представители территориальной обороны;
  • если человека насильно ведут в ТЦК.

Если человек отказывается получить повестку, работники военкомата составляют акт отказа с участием двух свидетелей, передают эту информацию в центр комплектования. А дальше на такое лицо может быть наложена админответственность.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы в социальных сетях сообщали о случаях и публиковали видео, когда повестки в центр комплектования (ранее военкомат) разносят коммунальщики или документ просто цепляют на входную дверь квартиры, вместо того, чтобы вручать лицу прямо в руки.

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