Вручення повісток військовозобов'язаним в Україні — військове керівництво пояснило за яким принципом це відбувається

З січня 2023 року місцеві ТЦК посилили заходи з видачі повісток чоловікам

Як відомо, в Україні продовжили строк дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня. Відповідно усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років отримують повістки.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Українській правді" пояснив, за яким принципом вручають повістки українським чоловікам та чому працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) виписують повістки на зупинках і в торгових центрах.

За словами міністра, ТЦК видають повістку усім чоловікам призовного віку, яких вважають живими та здоровими.

Працівники ТЦК та поліцейські, які працюють з ними, передусім видають повістки усім чоловікам, які виглядають на вік від 18 до 60 років та виглядають придатними до служби за здоров’ям.

"Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого-здорового, йому дається повістка і він зобов’язаний з’явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з’явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "Так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження" або "В мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи та все", ― наголосив Резніков.

Голова міноборони пояснює, що ТЦК отримали завдання від керівництва мобілізувати певну кількість людей ― яку ― засекречено.

"Якщо вони бачать, що, наприклад, на обліку було до вторгнення така-то кількість людей в регіонах, але багато хто переїхав. Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернопіль, Чернівці — де б ви не перебували — маєте піти та стати на облік. Не всі це роблять", ― підкреслив Резніков.

За словами міністра, всі повинні розуміти, що зараз триває мобілізація, і якщо чоловік придатний до призову, він має бути готовим до служби в ЗСУ.

"Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає, і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є", — розповів Резніков.

Зауважимо, що з січня 2023 року місцеві ТЦК посилили заходи з видачі повісток чоловікам ― вони видаються в багатьох публічних місцях та заносяться додому.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого місяця зробив заяву, що дав завдання військовому керівництву України створити резерви, щоб захисники могли відновлювати сили після бойових дій.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу.

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