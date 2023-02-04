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Коли можна не приходити до ТЦК за повісткою: три причини

4 лютого 2023 07:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Які причини дозволяють не з’являтись до ТЦК за повісткою
Відповідно до змін, кількість поважних причин, які дозволяють не з’являтись у ТЦК за повісткою зменшилась до трьох
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Повномасштабна війна, яку розв’язала країна-агресор, змусила військово-політичне керівництво оголосити загальну мобілізацію. Згідно неї чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу.

У вересні 2022 року Уряд затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів від 28 липня 2010 року № 673 "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову на збори".

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Відповідно до змін, кількість поважних причин, які дозволяють не з’являтись у ТЦК за повісткою зменшилась до трьох.

Причини, які дозволяють не з’являтись до ТЦК:

  • Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатись.
  • Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов’язаними, також не повинно бути близьких родичів, які здатні взяти на себе догляд).
  • Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов’язаного або резервіста.

Для того, щоб підтвердити поважну причину через яку неможливо вчасно прибути до центру комплектування, необхідно надати відповідні довідки та/або офіційні документи.

Варто зауважити, що наявність "білого квитка" не є стовідсотковою підставою для звільнення від мобілізації. Лише категорія "повна непридатність", зазначена у документів, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні.

Яка відповідальність за неявку до ТЦК?

  • Відповідальність та можливе покарання корелюється типом повістки та кількістю випадків, коли особа не прийшла до ТЦК. Максимальний штраф за неявку для уточнення особистої інформації – 8500 грн.
  • Якщо військовозобов’язаний або резервіст не з’являється до ТЦК три та більше разів – мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності.
  • Якщо особа не з’явилась до центру комплектування за мобілізаційним розпорядженням – може загрожувати позбавлення волі від 3 до 5 років.

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Нагадаємо, ми писали, хто та де має право вручати повістки військовозобов'язаним, а які дії можна вважати неправомірними та оскаржувати їх.   

Головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко розповів, чому повістки роздають у громадських місцях та чому це законно. 

Також ми розповідали, що з першого січня 2023 року військовозобов'язаним громадянам почали видавати повістки нового зразка. Що про них відомо, як вони виглядають та чи можна відмовитися від отримання повістки старого зразка — читайте в нашому матеріалі.

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