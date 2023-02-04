Какие причины позволяют не появляться в ТЦК по повестке

Когда можно не приходить в ТЦК за повесткой: три причины
Полномасштабная война, развязанная страной-агрессором, заставила военно-политическое руководство объявить всеобщую мобилизацию. Согласно ему мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу.
В сентябре 2022 года Правительство утвердило изменения в постановление Кабинета Министров от 28 июля 2010 г. № 673 "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для призыва на собрание".
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Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.
Причины, позволяющие не являться в ТЦК:
- Болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться.
- Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанными, также не должно быть близких родственников, способных взять на себя уход).
- Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.
Для того чтобы подтвердить уважительную причину, по которой невозможно вовремя прибыть в центр комплектования, необходимо предоставить соответствующие справки и/или официальные документы.
Следует заметить, что наличие "белого билета" не является основанием для освобождения от мобилизации. Лишь категория "полная непригодность", указанная в документах, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине.
Какая ответственность за неявку в ТЦК?
- Ответственность и наказание коррелируется типом повестки и количеством случаев, когда лицо не пришло в ТЦК. Максимальный штраф за неявку для уточнения личной информации – 8500 грн.
- Если военнообязанный или резервист не появляется в ТЦК три и более раз – имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.
- Если лицо не явилось в центр комплектования по мобилизационному распоряжению – может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет.
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