Какие причины позволяют не появляться в ТЦК по повестке

Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех

Полномасштабная война, развязанная страной-агрессором, заставила военно-политическое руководство объявить всеобщую мобилизацию. Согласно ему мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу.

В сентябре 2022 года Правительство утвердило изменения в постановление Кабинета Министров от 28 июля 2010 г. № 673 "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для призыва на собрание".

Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.

Причины, позволяющие не являться в ТЦК:

Болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться.

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанными, также не должно быть близких родственников, способных взять на себя уход).

Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для того чтобы подтвердить уважительную причину, по которой невозможно вовремя прибыть в центр комплектования, необходимо предоставить соответствующие справки и/или официальные документы.

Следует заметить, что наличие "белого билета" не является основанием для освобождения от мобилизации. Лишь категория "полная непригодность", указанная в документах, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине.

Какая ответственность за неявку в ТЦК?

Ответственность и наказание коррелируется типом повестки и количеством случаев, когда лицо не пришло в ТЦК. Максимальный штраф за неявку для уточнения личной информации – 8500 грн.

Если военнообязанный или резервист не появляется в ТЦК три и более раз – имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.

Если лицо не явилось в центр комплектования по мобилизационному распоряжению – может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет.

Другие новости по теме

Напомним, мы писали, кто и где вправе вручать повестки военнообязанным, а какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.

Главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко рассказал, почему повестки раздают в общественных местах и почему это законно.

Также мы рассказывали, что с первого января 2023 военнообязанным гражданам начали выдавать повестки нового образца . Что о них известно, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца – читайте в нашем материале .