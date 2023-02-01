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Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

1 лютого 2023 19:57
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чому повістки вручають на вулиці та блокпостах — військовий комісар пояснив
Військовий комісар наголосив, що військовий обов’язок включає, серед іншого, дотримання правил військового обліку
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Українські військовозобов'язані все частіше отримують повістки на блокпостах, вулиці та інших громадських місцях. Через що в суспільстві почали точитися суперечки чи законні такі дії та чи мають призовники підписувати такий документ. 

Головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко у коментарі "Львівському порталу" розповів, чому повістки роздають у громадських місцях та чому це законно. 

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Повістка для уточнення даних 

За словами військового комісара, кожен військовозобов'язаний має повідомляти територіальні центри комплектування про будь-які зміни стосовно місця проживання, здоров'я, сімейного стану, освіти чи місця роботи органу, де вони перебувають на військовому обліку, щоб можна було визначити реальну кількість придатних до військової служби.

Саме з цією метою у громадських місцях й можуть вручати так звані повістки для уточнення даних. Тіщенко підкреслив, що вручення повісток в громадських місцях жодним чином не суперечить законодавству України.

Він зазначив, часто громадяни забувають, що, окрім прав, у них також є й обов’язки. Так з дня оголошення мобілізації українці були зобов’язані добровільно з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соцпідтримки для з’ясування усіх відомостей (про це йдеться у ст. 17 Закону України "Про оборону" ч. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку"). 

До прикладу, якщо у когось народилось троє дітей, відбулись зміни зі станом здоров’ям, чи змінилась адреса — про це повинні знати у територіальних центрах комплектування для розуміння актуальної картини щодо мобілізаційного ресурсу.

"Ми не повинні бігати за кимось, щоб з’ясовувати, які зміни у житті відбулись у кожного військовозобов’язаного. Але ігнорування ними своїх обов’язків, закріплених законодавством, вимушує до проведення заходів щодо вручення повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян, а й у громадських місцях. У таких заходах не було б необхідності, якби громадяни неухильно дотримувались законодавства України", — зазначив Тіщенко.

Чому військовозобов'язані отримують повістки в громадських місцях та на блокпостах

Вручення повістки у громадських місцях — думка фахівців  

Як зазначила юристка Ірина Підрезна в коментарі ТСН.ua, в законодавстві чітко не зазначено місце, де повинна вручатися повістка. Тому це може проводитися представниками військкомату де завгодно — від робочого місця до метро та ресторану. І призовники забов'язані їх взяти.

Проте увагу слід звернути на правильність заповнення документа, якщо повістка заповнена неправильно або з помилками, наприклад, неправильно написане прізвище чи ім’я людини, тоді призовник має право відмовитися від неї та не підписувати. 

Експертка також додала, що повістки можуть вручати навіть тим, хто має бронь, зокрема держслужбовцям. Оскільки головна мета перевірити облікові дані громадян. 

Підрезна підкреслила: варто розуміти, що вручення повістки не означає автоматичної мобілізації. Чи придатний призовник до служби, визначає військово-лікарська комісія. 

На правильність заповнення повістки радить призовникам звернути увагу й адвокат Андрій Новак. За його словами, обов'язкові реквізити — прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного, місце його реєстрації, місце, дата та час, куди потрібно прибути, та підпис й печатка керівника ЦТК.

Новак каже, що виписувати повістку одразу на вулиці — законно. Такі повноваження має, наприклад, начальник військкомату.

 

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Нагадаємо, з першого січня 2023 року військовозобов'язаним громадянам почали видавати повістки нового зразка. Що про них відомо, як вони виглядають та чи можна відмовитися від отримання повістки старого зразка — читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, хто та де має право вручати повістки військовозобов'язаним, а які дії можна вважати неправомірними та оскаржувати їх.   

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