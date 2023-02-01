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Все законно: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах

1 февраля 2023 19:57
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Почему повестки вручают на улице и блокпостах — военный комиссар объяснил
Военный комиссар подчеркнул, что воинская обязанность включает, в частности, соблюдение правил военного учета
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Украинские военнообязанные все чаще получают повестки на блокпостах, улицах и других общественных местах. Из-за чего в обществе начались споры законны ли такие действия и должны ли призывники подписывать такой документ.

Главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко в комментарии "Львовскому порталу" рассказал, почему повестки раздают в общественных местах и почему это законно.

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Повестка для уточнения данных

По словам военного комиссара, каждый военнообязанный должен уведомлять территориальные центры комплектования о любых изменениях относительно места жительства, здоровья, семейного положения, образования или места работы органа, где они состоят на военном учете, чтобы можно было определить реальное количество пригодных к военной службе.

Именно с этой целью в общественных местах могут вручать так называемые повестки для уточнения данных. Тищенко подчеркнул, что вручение повесток в общественных местах никак не противоречит законодательству Украины.

Он отметил, что часто граждане забывают, что, кроме прав, у них также есть и обязанности. Так со дня объявления мобилизации украинцы были обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и соцподдержки для выяснения всех сведений (об этом говорится в ст. 17 Закона Украины "Об обороне" ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке").

К примеру, если у кого-то родилось трое детей, произошли изменения с состоянием здоровья или изменился адрес — об этом должны знать в территориальных центрах комплектования для понимания актуальной картины мобилизационного ресурса.

"Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, вынуждает к проведению мероприятий по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах. В таких мероприятиях не было бы необходимости, если бы граждане неукоснительно соблюдали законодательство Украины", — отметил Тищенко.

Почему военнообязанные получают повестки в общественных местах и на блокпостах

Вручение повестки в общественных местах — мнение специалистов

Как отметила юрист Ирина Подрезная в комментарии ТСН.ua, в законодательстве четко не указано место, где должна вручаться повестка. Поэтому это может проводиться представителями военкомата где угодно от рабочего места до метро и ресторана. И призывники обязаны взять их.

Однако следует обратить внимание на правильность заполнения документа, если повестка заполнена неправильно или с ошибками, например, неправильно написанная фамилия или имя человека, тогда призывник имеет право отказаться от нее и не подписывать.

Эксперт также добавила, что повестки могут вручать даже тем, кто имеет бронь, в частности госслужащим. Поскольку главная цель — проверить учетные данные граждан.

Подрезная подчеркнула, следует понимать, что вручение повестки не означает автоматической мобилизации. Пригоден ли призывник к службе, определяет военно-врачебная комиссия.

На правильность заполнения повестки советует призывникам обратить внимание и адвокат Андрей Новак. По его словам, обязательные реквизиты — фамилия, имя и отчество военнообязанного, место его регистрации, место, дата и время, куда нужно прибыть, и подпись и печать руководителя ЦТК.

Новак говорит, что выписывать повестку сразу на улице законно. Такие полномочия имеет, например, начальник военкомата.

 

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Напомним, с первого января 2023 года военнообязанным гражданам начали выдавать повестки нового образца. Что о них известно, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца — читайте в нашем материале.

Также мы писали, кто и где вправе вручать повестки военнообязанным, а какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.

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