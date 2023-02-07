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Общая мобилизация 2023: по какому принципу вручают повестки украинским мужчинам

7 февраля 2023 19:45
оновлено: 21:24
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Вручение повесток военнообязанным в Украине — военное руководство объяснило по какому принципу это происходит
С января 2023 года местные ТЦК ужесточили меры по выдаче повесток мужчинам
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Как известно, в Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая. Соответственно, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки.

Министр обороны Алексей Резников в интервью "Украинской правде" объяснил, по какому принципу вручают повестки украинским мужчинам и почему работники территориальных центров комплектования (ТЦК) выписывают повестки на остановках и в торговых центрах.

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Алексей Резников объяснил, почему работники ТЦК выписывают повестки в общественных местах

По словам министра, ТЦК выдают повестку всем мужчинам призывного возраста, считающимся живыми и здоровыми.

Работники ТЦК и работающие с ними полицейские прежде всего выдают повестки всем мужчинам, которые выглядят на возраст от 18 до 60 лет и выглядят пригодными к службе по здоровью.

"Если они видят мужчину призывного возраста, живого-здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это же не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "Да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то предостережения" или "У меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все", ― подчеркнул Резников.

Глава минобороны объясняет, что ТЦК получили задание от руководства мобилизовать определенное количество людей, которое засекречено.

"Если они видят, что, например, на учете было до вторжения такое-то количество людей в регионах, но многие переехали. Если вы военнообязанные, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы — где бы вы не находились — должны пойти и стать на учет. Не все это делают", ― подчеркнул Резников.

По словам министра, все должны понимать, что сейчас идет мобилизация, и если мужчина пригоден к призыву — он должен быть готов к службе в ВСУ.

"Есть определенные нормы, которые там указаны по численности, Генеральный штаб их знает, и мы работаем в этих нормах. Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь погибают наши ребята, также раненые есть", — рассказал Резников.

По какому принципу вручают повестки украинским военнообязанным

Отметим, что с января 2023 года местные ТЦК ужесточили меры по выдаче повесток мужчинам — они выдаются во многих публичных местах и заносятся домой.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого месяца сделал заявление, что дал задачу военному руководству Украины создать резервы, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.

Ранее Новости.LIVE писали, что такое резерв личного состава, как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.

Также мы рассказывали, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой и обставить не предоставляют права для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

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