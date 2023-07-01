Зміна назви Запоріжжя: як може називатися місто

Перейменування міста Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА.

У Національній комісії зі стандартів державної мови вирішили перейменувати низку населених пунктів в Україні, серед яких і місто Запоріжжя. Це питання одразу стало дискусійним, адже історики та експерти не згодні з рішенням комісії.

Чому Запоріжжя не треба перейменовувати, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів ексглава Українського інституту національної пам'яті, народний депутат Володимир В'ятрович.

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Народний депутат Володимир В'ятрович. Фото: Facebook

"Національна комісія з питань стандартів української мови зайшла дуже далеко, поза межі своєї компетенції. Намагаючись пропонувати перейменовувати ті населені пункти, які не підпадають під повноваження, прописані законом", — сказав В'ятрович.

Проспект Соборний в Запоріжжі. Фото: Сергій Лавров

Він додав, що законом передбачено — повноваження комісії обмежуються виключно виявленням тих назв, які не відповідають нормам української мови. Умовно мова йде про Южноукраїнськ, Октябрьськ, Сєвєродонецьк тощо.

"Натомість ми отримали широкий список, куди потрапило і Запоріжжя. Це абсурдна ситуація, тому що вже самі представники цієї комісії, серед яких є і фахові філологи, заявили, що Запоріжжя — це теж правильна назва. Зовсім не обов'язково було його виносити для перейменування, але були звернення. Це свідчить не лише про нерозуміння закону про декомунізацію, а і нерозуміння закону про звернення громадян і про географічні назви", — додав В'ятрович.

Експерт повністю проти перейменування Запоріжжя, та ще низки населених пунктів, які комісія внесла до списку.

Нагадаємо, Нацкомісія зі стандартів державної мови опублікувала рекомендації щодо перейменування понад 1.5 тисячі населених пунктів.

Своєю чергою, мовознавець Олександр Авраменко наголосив на тому, що населені пункти доцільно перейменовувати тоді, коли така необхідність буде науково доведена.