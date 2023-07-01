Изменение названия Запорожья: как может называться город

Переименование города Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка решили переименовать ряд населенных пунктов в Украине, среди которых и Запорожье. Это вопрос сразу стал дискуссионным, ведь историки и эксперты не согласны с решением комиссии.

Почему Запорожье не нужно переименовывать, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал экс-глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович.

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Народный депутат Владимир Вятрович. Фото: Facebook

"Национальная комиссия по стандартам украинского языка зашла очень далеко, за пределы своей компетенции. Пытаясь предлагать переименовывать те населенные пункты, которые не подпадают под полномочия, прописанные законом", — сказал Вятрович.

Проспект Соборный в Запорожье. Фото: Сергей Лавров

Он добавил, что законом предусмотрено, что полномочия комиссии ограничиваются исключительно выявлением тех названий, которые не соответствуют нормам украинского языка. Условно, речь идет о Южноукраинске, Октябрьске, Северодонецке и т.д.

"Вместо этого мы получили широкий список, куда попало и Запорожье. Это абсурдная ситуация, потому что уже сами представители этой комиссии, среди которых есть и профессиональные филологи, заявили, что Запорожье — это тоже правильное название. Совершенно необязательно было его выносить для переименования, но были обращения. Это свидетельствует не только о непонимании закона о декоммунизации, но и о непонимании закона об обращениях граждан и о географических названиях", — добавил Вятрович.

Эксперт полностью против переименования Запорожья и еще ряда населенных пунктов, которые комиссия внесла в список.

Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по переименованию более 1,5 тысячи населенных пунктов.

В свою очередь, языковед Александр Авраменко отметил, что населенные пункты целесообразно переименовывать тогда, когда такая необходимость будет научно доказана.