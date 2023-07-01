Изменение названия Запорожья: как может называться город

Переименуют ли Запорожье: комиссия — за, эксперт — против
В Национальной комиссии по стандартам государственного языка решили переименовать ряд населенных пунктов в Украине, среди которых и Запорожье. Это вопрос сразу стал дискуссионным, ведь историки и эксперты не согласны с решением комиссии.
Почему Запорожье не нужно переименовывать, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал экс-глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович.
"Национальная комиссия по стандартам украинского языка зашла очень далеко, за пределы своей компетенции. Пытаясь предлагать переименовывать те населенные пункты, которые не подпадают под полномочия, прописанные законом", — сказал Вятрович.
Он добавил, что законом предусмотрено, что полномочия комиссии ограничиваются исключительно выявлением тех названий, которые не соответствуют нормам украинского языка. Условно, речь идет о Южноукраинске, Октябрьске, Северодонецке и т.д.
"Вместо этого мы получили широкий список, куда попало и Запорожье. Это абсурдная ситуация, потому что уже сами представители этой комиссии, среди которых есть и профессиональные филологи, заявили, что Запорожье — это тоже правильное название. Совершенно необязательно было его выносить для переименования, но были обращения. Это свидетельствует не только о непонимании закона о декоммунизации, но и о непонимании закона об обращениях граждан и о географических названиях", — добавил Вятрович.
Эксперт полностью против переименования Запорожья и еще ряда населенных пунктов, которые комиссия внесла в список.
Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по переименованию более 1,5 тысячи населенных пунктов.
В свою очередь, языковед Александр Авраменко отметил, что населенные пункты целесообразно переименовывать тогда, когда такая необходимость будет научно доказана.