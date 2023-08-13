Чи підтримують батьки школярів дистанційне навчання: опитування

Діти за комп'ютерами. Фото: google

Більшість батьків проти того, аби їхні діти навчались дистанційно під час війни. Порівняно з опитуванням, проведеним у 2021 році, коли дистанційне навчання було запроваджене у відповідь на пандемію COVID-19, ставлення до онлайн-навчання не змінилося.

Про це свідчить опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

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Як батьки школярів ставляться до дистанційного навчання

Згідно з результатами опитування, 63% батьків не підтримують дистанційний формат навчання школярів під час війни, оскільки навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними сховищами, які можуть надати безпеку.

Майже стільки ж опікунів чи батьків (61%), чиї діти/онуки не мають сховищ при школах, теж хотіли б, аби, попри це, їхні діти відвідували заклад освіти в очному форматі.

Опитування проводилось методом face-to-face з 3 до 17 липня 2023 року. Було опитано 211 респондентів які проживали на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, нещодавно за допомогою опитування стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.