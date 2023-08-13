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Поддерживают ли родители школьников дистанционное обучение: опрос

13 августа 2023 16:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Поддерживают ли родители школьников дистанционное обучение: опрос
Дети на компьютере. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Большинство родителей против того, чтобы их дети учились дистанционно во время войны. По сравнению с опросом, проведенным в 2021 году, когда дистанционное обучение было введено в ответ на пандемию COVID-19, отношение к онлайн-обучению не изменилось.

Об этом свидетельствует опрос фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

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Как родители школьников относятся к дистанционному обучению

Согласно результатам опроса, 63% родителей не поддерживают дистанционный формат обучения школьников во время войны, поскольку учебные заведения оснащены безопасными и оборудованными хранилищами, которые могут обеспечить безопасность.

Почти столько же опекунов или родителей (61%), у которых дети/внуки не имеют хранилищ при школах, тоже хотели бы, чтобы, несмотря на это, их дети посещали учебное заведение в очном формате.

Опрос проводился методом face-to-face с 3 по 17 июля 2023 года. Были опрошены 211 респондентов проживавших на подконтрольных Украине территориях.

Напомним, недавно с помощью опроса стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской общинах и Одесской области.

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