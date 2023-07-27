В які регіони України повернулось найбільше біженців: результати дослідження

Жінка з дитиною на вокзалі. Фото: Уніан

З початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.

Про це повідомляють в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Скільки українців повернулось на своє постійне місце проживання

У травні-червні 2023 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела чергову оцінку умов повернення українського населення до постійного місця проживання. Дослідження охоплювало 51 громаду у 14 областях України.

Як відомо, з моменту переміщення і дотепер на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. В тому числі 20% із них — з-за кордону.

В які регіони України повернулось найбільше біженців

Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.

"Завдяки стабільному відновленню ключових секторів зайнятості та можливостей працевлаштування тут значно покращився рівень життєзабезпечення", — наголосили в Мінреінтеграції.

Окрім того, високий відсоток повернення спостерігається також у Гостомельській і Макарівській громадах Київської області. Опитувані звідси головним фактором назвали високий рівень безпеки у населених пунктах.

Нагадаємо, нещодавно було проведено опитування середу українців у Польщі. Відтак, з'ясувалося, що більшість українців, які виїхали до Польщі у пошуках притулку, планують повернутися додому. А 17% опитаних українців висловили бажання повернутися на батьківщину уже найближчим часом.