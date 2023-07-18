Скільки українців готові повернутися додому з-за кордону: дослідження

Українці, які повернулися додому з-за кордону. Фото: РБК-Україна

Охочих повертатися в Україну з кожним місяцем війни стає менше. Станом на квітень 2023 року повернутися з-за кордону готові лише 52% українців, тоді як ще рік тому додому хотіли їхати 75% біженців.

Про це повідомляє NV.

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Згідно з результатами опитування, станом на квітень 2023 року точно планують повернутися додому 52% українців. Статистика тривожна, оскільки ще рівно рік тому повернутися з-за кордону хотіли 75% українців.

За один рік війни змінили свої плани 23% вимушено переміщених українців — вони, найімовірніше, не повернуться додому взагалі та не розвиватимуть економіку.

Результати опитування. Інфографіка: 4Service Group

Скільки українців відвідували батьківщину за час війни

Також українців опитували, чи відвідували вони батьківщину після вимушеного від'їзду за кордон. Відтак з'ясувалося, що 60% переміщених українців в Європу приїздили додому хоча б один раз, 16% — два рази, 6% — три рази.

Три та більше разів відвідували Україну ті, хто перемістилися у Польщу, а це 25%. Найчастіше відвідують Україну кияни.

Варто зазначити, що в опитуванні взяли участь 2 977 українців віком від 14 років, які зараз перебувають у 39 країнах Європи. Це дослідження дозволяє побачити динаміку змін у поглядах та планах українських мігрантів, які відбулися протягом усього періоду війни.

Нагадаємо, нещодавно соціологи з'ясували, що більш ніж половина українців не залишать свої міста, навіть якщо до них дійде війна. А кожен шостий опитаний готовий у такій ситуації взяти до рук зброю.