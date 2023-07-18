Сколько украинцев готовы вернуться домой из-за границы: исследование

Украинцы, вернувшиеся домой из-за границы. Фото: РБК-Украина

Желающих возвращаться в Украину с каждым месяцем войны становится меньше. По состоянию на апрель 2023 года вернуться из-за границы готовы только 52% украинцев, тогда как еще год назад домой хотели уехать 75% беженцев.

Об этом сообщает NV.

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Согласно результатам опроса, по состоянию на апрель 2023 точно планируют вернуться домой 52% украинцев. Статистика тревожная, поскольку еще ровно год назад вернуться из-за границы хотели 75% украинцев.

За один год войны изменили свои планы 23% вынужденно перемещенных украинцев — они, вероятнее всего, не вернутся домой вообще и не будут развивать экономику.

Результаты опроса. Инфографика: 4Service Group

Сколько украинцев посещали родину за время войны

Также украинцев опрашивали, посещали ли они Родину после вынужденного отъезда за границу. Следовательно, выяснилось, что 60% перемещенных украинцев в Европу приезжали домой хотя бы один раз, 16% — два раза, 6% — три раза.

Три и более раза посещали Украину переместившиеся в Польшу, а это 25%. Чаще всего посещают Украину киевляне.

Стоит отметить, что в опросе приняли участие 2977 украинцев, которые сейчас находятся в 39 странах Европы в возрасте от 14 лет. Это исследование позволяет увидеть динамику изменений во взглядах и планах украинских мигрантов, которые произошли в течение всего периода войны.

Напомним, недавно социологи выяснили, что более половины украинцев не покинут свои города, даже если до них дойдет война. А каждый шестой опрошенный готов в такой ситуации взять в руки оружие.