В какие регионы Украины вернулось больше всего беженцев: результаты исследования

Женщина с ребенком на станции. Фото: Униан

С начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В мае-июне 2023 года Международная организация по миграции (МОМ) провела очередную оценку условий возвращения украинского населения к постоянному месту жительства. Исследование охватывало 51 громаду в 14 областях Украины.

Как известно, с момента перемещения до сих пор на свое привычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. В том числе 20% из них из-за границы.

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Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.

"Благодаря стабильному восстановлению ключевых секторов занятости и возможностей трудоустройства здесь значительно улучшился уровень жизнеобеспечения", — подчеркнули в Минреинтеграции.

Кроме того, высокий процент возврата наблюдается в Гостомельской и Макаровской громадах Киевской области. Опрошенные главным фактором назвали высокий уровень безопасности в населенных пунктах.

Напомним, недавно был проведен опрос среди украинцев в Польше. Следовательно, выяснилось, что большинство украинцев, выехавших в Польшу в поисках убежища, планируют вернуться домой. А 17% опрошенных украинцев выразили желание вернуться на родину в ближайшее время.