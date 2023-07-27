В какие регионы Украины вернулось больше всего беженцев: результаты исследования
С начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.
Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Сколько украинцев вернулось на свое постоянное местожительство
В мае-июне 2023 года Международная организация по миграции (МОМ) провела очередную оценку условий возвращения украинского населения к постоянному месту жительства. Исследование охватывало 51 громаду в 14 областях Украины.
Как известно, с момента перемещения до сих пор на свое привычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. В том числе 20% из них из-за границы.
В какие регионы Украины вернулось больше всего беженцев
Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской громадах и Одесской области.
"Благодаря стабильному восстановлению ключевых секторов занятости и возможностей трудоустройства здесь значительно улучшился уровень жизнеобеспечения", — подчеркнули в Минреинтеграции.
Кроме того, высокий процент возврата наблюдается в Гостомельской и Макаровской громадах Киевской области. Опрошенные главным фактором назвали высокий уровень безопасности в населенных пунктах.
Напомним, недавно был проведен опрос среди украинцев в Польше. Следовательно, выяснилось, что большинство украинцев, выехавших в Польшу в поисках убежища, планируют вернуться домой. А 17% опрошенных украинцев выразили желание вернуться на родину в ближайшее время.