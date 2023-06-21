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Чи законно в Україні виконувати пісні Цоя: роз'яснення Держмистецтв

21 червня 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи законно в Україні виконувати пісні Цоя: роз'яснення Держмистецтв
Радянський співак корейського походження Віктор Цой. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Оскільки радянський музикант корейського походження Віктор Цой загинув 1990 року, він ніколи не був громадянином Росії. Тому його творчість в Україні формально не може бути заборонена.

Про це повідомило видання "Українські новини".

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Видання відправило до Державного агентства України з питань мистецтва та мистецької освіти (Держмистецтва) запит щодо законності виконання та прослуховування пісень радянського співака Віктора Цоя у публічному просторі.

У Держмистецтв дали однозначну відповідь — це не заборонено.

Відповідь Держмистецтв щодо пісень Віктора Цоя
Відповідь Держмистецтв щодо пісень Віктора Цоя

Пояснення чиновників

Як пояснили у Державному агентстві з питань мистецтва та мистецької освіти, заборона стосується громадян Російської Федерації, визнаної в Україні країною-агресоркою.

Оскільки ж Віктор Цой загинув у дорожньо-транспортній аварії у серпні 1990 року, він протягом усього свого життя був громадянином СРСР, бо незалежна Російська Федерація з’явилася тільки наприкінці наступного, 1991 року.

Тож до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, Віктор Цой не входить.

Нагадаємо,  2 травня у Львові виник мовний скандал. Неповнолітній хлопець виконував у центрі міста російські пісні та облаяв народну депутатку Наталію Піпу, яка зробила йому зауваження. 

Проте незабаром молодий співак записав відео з вибаченням перед народною депутаткою та жителями Львова.

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