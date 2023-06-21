Законно ли в Украине исполнять песни Цоя: разъяснение Госискусств

Советский певец корейского происхождения Виктор Цой. Фото: росСМИ

Поскольку советский музыкант корейского происхождения Виктор Цой погиб в 1990 году, он никогда не был гражданином России. Поэтому его творчество в Украине формально не может быть запрещено.

Об этом сообщило издание "Українські новини".

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Можно ли исполнять песни Цоя

Издание отправило в Государственное агентство Украины по вопросам искусства и художественного образования (Госискусства) запрос о законности исполнения и прослушивания песен советского певца Виктора Цоя в публичном пространстве.

В Госискусствах дали однозначный ответ — это не запрещено.

Ответ Госискусств о песнях Виктора Цоя

Объяснение чиновников

Как пояснили в Государственном агентстве по искусству и художественному образованию, запрет касается граждан Российской Федерации, признанной в Украине страной-агрессором.

Поскольку Виктор Цой погиб в дорожно-транспортной аварии в августе 1990 года, он на протяжении всей своей жизни был гражданином СССР, потому что независимая Российская Федерация появилась только в конце следующего, 1991 года.

Поэтому в Список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, Виктор Цой не входит.

Напомним, 2 мая во Львове возник языковой скандал. Несовершеннолетний парень исполнял в центре города русские песни и обругал народную депутатку Наталью Пипу, сделавшую ему замечание.

Однако вскоре молодой певец записал видео с извинениями перед народной депутатом и жителями Львова.