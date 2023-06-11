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Чим загрожує підрив Каховської ГЕС Криму: дані розвідки Британії

11 червня 2023 11:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чим загрожує підрив Каховської ГЕС Криму
Кримський міст. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Підрив Каховської ГЕС — це катастрофа не лише для півдня України, але й Криму. Зокрема, регіону загрожує продовольча криза. 

Про це повідомила розвідка Британії

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Насамперед там зазначають, що руйнування дамби на ГЕС значно порушило роботу Північно-Кримського каналу. Як відомо, він є основним джерелом прісної води на окупованому Кримському півострові. 

"Північно-Кримський канал бере воду з Каховського водосховища з водозабору, що розташований вище дна водосховища. Ймовірно, до 09 червня 2023 року рівень води у водосховищі впав нижче рівня входу, і незабаром вода перестане надходити до Криму", — кажуть у розвідці. 

Наслідки

Перш за все руйнування дамби створить дефіцит прісної води на півдні Херсонської області та на півночі Криму. В першому і другому випадку населення матиме обмежений доступ до чистої води, а також підвищений ризик захворювань, що передаються через воду. 

На думку розвідки, російська влада спробує задовольнити потреби у Криму, створюючи нові водосховища та свердловини. Також відбуватиметься доставляння бутельованої води з Росії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС загрожує продовольчій безпеці світу. Зокрема, Сільськогосподарські посіви на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині під загрозою знищення. Ці області щороку страждають від посухи та користувалися водою з Каховського водосховища для поливу. Наразі ведення сільського господарства в цих регіонах під загрозою.

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