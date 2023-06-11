Чем грозит подрыв Каховской ГЭС Крыму

Крымский мост. Фото: google

Подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа не только для юга Украины, но и Крыма. В частности, региону грозит продовольственный кризис.

Об этом сообщила разведка Британии.

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Подрыв ГЭС нарушил работу Северо-Крымского канала

В первую очередь там отмечают, что разрушение дамбы на ГЭС значительно нарушило работу Северо-Крымского канала. Как известно, он является основным источником пресной воды на оккупированном Крымском полуострове.

"Северно-Крымский канал берет воду из Каховского водохранилища из водозабора, который находится выше дна водохранилища. Вероятно, к 09 июня 2023 года уровень воды в водохранилище упал ниже уровня входа, и вскоре вода перестанет поступать в Крым", — говорят в разведке.

Последствия

Прежде всего разрушение дамбы создаст дефицит пресной воды на юге Херсонской области и на севере Крыма. В первом и втором случае население будет иметь ограниченный доступ к чистой воде, а также повышенный риск передаваемых через воду заболеваний.

По мнению разведки, российские власти попытаются удовлетворить потребности в Крыму, создавая новые водохранилища и скважины. Также будет производиться доставка бутилированной воды из России.

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС чреват продовольственной безопасностью мира. В частности, Сельскохозяйственные посевы в Херсонской, Запорожье и Днепропетровщине под угрозой уничтожения. Эти области ежегодно страдают от засухи и пользовались водой из Каховского водохранилища для полива. В настоящее время ведение сельского хозяйства в этих регионах под угрозой.