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Чоловік мовчки помстився за свою дружину просто в літаку: "Цей чувак був лютий"

24 травня 2023 22:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чоловік вирішив помститися за дружину в літаку – що він влаштував
Висадка пасажирів з борту літака. Фото: Pixabay
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Всі люди, які подорожують літаком, знають, що відкидання крісла під час довгого перельоту – це те, дає відпочити трохи, але нерідко це викликає суперечки між пасажирами. Так, одного чоловіка назвали героєм після того, як він помстився пасажирам за висміювання дружини.

Про це повідомляє портал Reddit.

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Чоловік зазначив, що він дуже часто подорожує літаком зі своєю дружиною, тому вони знають правила поводження на борту повітряного судна. Зокрема, це стосується й відкидання сидінь, яке для них не є проблемою взагалі, адже вони все розуміють.

Полет на самолете
Пасажири під час польоту на літаку. Фото: Pexels

"Ми летіли Катарськими авіалініями і перед моєю дружиною сиділа якась дівчина, яка постійно відкидала сидіння, вставала, знову сідала. Загалом за 10 хвилин вона зробила зі своїм сидінням все, що можна. В якусь мить я помітив, що дівчина посміхається і спілкується з чоловіком, і показує на мою дружину. Начебто вона робить це навмисно. Вони не знають, що вона моя дружина, а я дивлюся свій фільм і поводжуся круто", – розповів чоловік.

Коли літак сів, чоловік вирішив помститися та встав першим, не давши хлопцю цієї дівчини забрати сумки. Через це пара вийшла з літаку останньою, що дуже не сподобалося парі.

Самолет
Посадка пасажирів на борт літаку. Фото: УНІАН

"Я досить великий хлопець, а цей чувак на одну голову менший від мене. Так що я стою там, поводжуся холоднокровно, не даючи йому можливості пройти повз мене і взяти сумки. Інші люди хапають свій багаж, люди готові залишити літак, а двоє з них та їхні двоюрідні брати (вони зайняли 6 місць) сидять на своїх місцях і чекають. Хлопець дуже злий, але мовчить. А коли настав час виходити з літака, я спочатку пустив дружину, потім пішов за нею. Вони залишили літак останніми... І цей чувак був лютий", – також додав чоловік.

Нагадаємо, ми писали про те, що пілот розвернув свій літак для того, аби показати пасажирам північне сяйво.

Раніше ми розповідали про те, що у Монако на літаку розбився російський мільярдер–розвідник.

Також ми повідомляли про те, що оголена жінка в літаку намагалася пробратися до кабіни пілотів і покусала бортпровідників.

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