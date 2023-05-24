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Мужчина молча отомстил за свою жену прямо в самолете: "Этот чувак был злой"

24 мая 2023 22:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Мужчина решил отомстить за жену в самолете – что он устроил
Высадка пассажиров с борта самолета. Фото: Pixabay
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Все люди, путешествующие на самолете, знают, что отбрасывание кресла во время долгого перелета – это то, что дает отдохнуть немного, но нередко это вызывает споры между пассажирами. Так, одного мужчину назвали героем после того, как он отомстил пассажирам за высмеивание жены.

Об этом сообщает портал Reddit.

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Мужчина отметил, что он очень часто путешествует на самолете со своей женой, поэтому они знают правила поведения на борту воздушного судна. В частности, это касается и отбрасывания сидений, которые для них не являются проблемой вообще, ведь они все понимают.

Полет на самолете
Пассажиры во время полета на самолете. Фото: Pexels

"Мы летели Катарскими авиалиниями и перед моей женой сидела какая–то девушка, которая постоянно отбрасывала сиденье, вставала, снова садилась. В общей сложности, за 10 минут она сделала со своим сиденьем все, что можно. В какой–то момент я заметил, что девушка улыбается и общается с мужем, и показывает на мою жену. Вроде бы она делает это намеренно. Они не знают, что она моя жена, а я смотрю свой фильм и веду себя круто", – рассказал мужчина.

Когда самолет сел, мужчина решил отомстить и встал первым, не дав парню этой девушки забрать сумки. Из–за этого пара вышла из самолета последней, что очень не понравилось паре.

Самолет
Посадка пассажиров на борт самолета. Фото: УНИАН

"Я достаточно большой парень, а этот чувак на одну голову меньше меня. Так что я стою там, веду себя хладнокровно, не давая ему возможности пройти мимо меня и взять сумки. Другие люди хватают свой багаж, люди готовы покинуть самолет, а двое из их и их двоюродные братья (они заняли 6 мест) сидят на своих местах и ждут... Парень очень злой, но молчит... А когда пора выходить из самолета, я сначала пустил жену, потом пошел за ней. И этот чувак был яростный", – также добавил мужчина.

Напомним, мы писали о том, что пилот развернул свой самолет для того, чтобы показать пассажирам северное сияние.

Ранее мы рассказывали о том, что в Монако на самолете разбился российский миллиардер–разведчик.

Также мы сообщали о том, что обнаженная женщина в самолете пыталась пробраться в кабину пилотов и искусала бортпроводников.

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