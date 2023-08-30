Чому навчання в Україні починається саме 1 вересня – ви ніколи не здогадаєтеся

Свято першого дзвоника в українській школі. Фото: УНІАН

Відомо, що новий навчальний рік в Україні розпочинається першого вересня, коли діти після тривалих літніх канікул повертаються до школи. Але мало хто знає, чому саме на цю дату припадає новий навчальний рік та яка історія цієї дати.

Новини.LIVE пояснює, чому новий навчальний рік починається саме першого вересня.

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Чому навчання починається першого вересня?

У 325 році імператор Римської імперії Костянтин Великий захотів, щоб Новий рік починався з першого вересня. Спочатку така традиція виникла в декількох країнах, а вже у кінці ХV століття вона з’явилася і в сучасній Україні.

Новий рік першого вересня відповідає початком року в церковному календарі. Справа в тому, що у давні часи всі навчальні заклади були при церквах, через що новий навчальний рік починався за церковним календарем, тобто, першого вересня.

Але коли імператорське крісло посів Петро I, Новий рік перенесли на січень. Втім, дата нового навчального року у школах, гімназіях та університетах залишилася такою самою. Тільки у селах навчальний рік починався з першого грудня.

Імператор Петро I. Фото ілюстративне: Pinterest

В українських навчальних закладах до середини 30-х років XX століття дата початку нового навчального року змінювалася. Зазвичай діти в Україні йшли до школи після того, як закінчувався період польових робіт в країні.

Початок навчання в інших країнах світу

В Україні та ще 122 країнах світу діти йдуть до школи першого вересня, у 43 країнах новий навчальний рік починається першого січня, а ще у 16 країнах початок навчання припадає на березень. Що стосується інших країн, то в них немає єдиної дати.

Діти першого вересня у Німеччині. Фото: LiveJournal

Так, новий навчальний рік починається:

У Франції та Німеччині — у період з серпня до кінця вересня

В Італії — першого жовтня

У Японії — першого квітня

У Грузії — 20 вересня

Якщо говорити про Іспанію, то новий навчальний рік там й досі залежить від того, коли закінчується період збирання врожаю. У кожній провінції цієї країни по-різному починається новий навчальний рік. В Австралії діти йдуть до школи у лютому.

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