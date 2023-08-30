Почему учеба в Украине начинается именно 1 сентября – вы никогда не догадаетесь

Почему учеба в Украине начинается именно 1 сентября: вы бы никогда не угадали
Известно, что новый учебный год в Украине начинается первого сентября, когда дети после долгих летних каникул возвращаются в школу. Но немногие знают, почему именно на эту дату приходится новый учебный год и какова история этой даты.
Новини.LIVE объясняет, почему новый учебный год начинается именно первого сентября.
Почему учеба начинается первого сентября?
В 325 году император Римской империи Константин Великий захотел, чтобы Новый год начинался с первого сентября. Сначала такая традиция возникла в нескольких странах, а уже в конце ХV века она появилась и в современной Украине.
Новый год первого сентября соответствует началу года в церковном календаре. Дело в том, что в древности все учебные заведения были при церквях, из-за чего новый учебный год начинался по церковному календарю, то есть, первого сентября.
Но когда императорское кресло занял Петр I, Новый год был перенесен на январь. Впрочем, дата нового учебного года в школах, гимназиях и университетах осталась прежней. Только в селах учебный год начинался с 1 декабря.
В украинских учебных заведениях до середины 30-х годов XX века дата начала нового учебного года менялась. Обычно дети в Украине шли в школу после окончания периода полевых работ в стране.
Начало учебы в других странах мира
В Украине и еще 122 странах мира дети идут в школу первого сентября, в 43 странах новый учебный год начинается первого января, а еще в 16 странах начало обучения приходится на март. Что касается других стран, то у них нет единой даты.
Так, новый учебный год начинается:
- Во Франции и Германии — в период с августа по конец сентября
- В Италии — первого октября
- В Японии — первого апреля
- В Грузии — 20 сентября
Если говорить об Испании, то новый учебный год там до сих пор зависит от того, когда заканчивается период сбора урожая. В каждой провинции этой страны по-разному начинается новый учебный год. В Австралии дети идут в школу в феврале.
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