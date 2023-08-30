Почему учеба в Украине начинается именно 1 сентября – вы никогда не догадаетесь

Праздник первого звонка в украинской школе. Фото: УНИАН

Известно, что новый учебный год в Украине начинается первого сентября, когда дети после долгих летних каникул возвращаются в школу. Но немногие знают, почему именно на эту дату приходится новый учебный год и какова история этой даты.

Новини.LIVE объясняет, почему новый учебный год начинается именно первого сентября.

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Почему учеба начинается первого сентября?

В 325 году император Римской империи Константин Великий захотел, чтобы Новый год начинался с первого сентября. Сначала такая традиция возникла в нескольких странах, а уже в конце ХV века она появилась и в современной Украине.

Новый год первого сентября соответствует началу года в церковном календаре. Дело в том, что в древности все учебные заведения были при церквях, из-за чего новый учебный год начинался по церковному календарю, то есть, первого сентября.

Но когда императорское кресло занял Петр I, Новый год был перенесен на январь. Впрочем, дата нового учебного года в школах, гимназиях и университетах осталась прежней. Только в селах учебный год начинался с 1 декабря.

Император Петр I. Фото иллюстративное: Pinterest

В украинских учебных заведениях до середины 30-х годов XX века дата начала нового учебного года менялась. Обычно дети в Украине шли в школу после окончания периода полевых работ в стране.

Начало учебы в других странах мира

В Украине и еще 122 странах мира дети идут в школу первого сентября, в 43 странах новый учебный год начинается первого января, а еще в 16 странах начало обучения приходится на март. Что касается других стран, то у них нет единой даты.

Дети первого сентября в Германии. Фото: LiveJournal

Так, новый учебный год начинается:

Во Франции и Германии — в период с августа по конец сентября

В Италии — первого октября

В Японии — первого апреля

В Грузии — 20 сентября

Если говорить об Испании, то новый учебный год там до сих пор зависит от того, когда заканчивается период сбора урожая. В каждой провинции этой страны по-разному начинается новый учебный год. В Австралии дети идут в школу в феврале.

Напомним, мы писали о том, что изменится в украинских школах с 1 сентября 2023 года.

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