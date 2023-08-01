Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Чому зʼявилися черги на кордонах: у Держприкордонслужбі назвали причини arrow

Чому зʼявилися черги на кордонах: у Держприкордонслужбі назвали причини

1 серпня 2023 13:51
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Черги на кордонах з Україною: прикордонники назвали причини
Черги на кордонах. Фото: tudy.pl
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Черги на контрольно-пропускних пунктах з Україною зʼявилися через зростаючий пасажиропотік як на виїзд з країни, так і на повернення. При цьому варто розуміти, що пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення на кордоні з Білоруссю та Росією зачинені. Також не діє повітряне сполучення. Відтак 50% пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.

Про це в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Читайте також:

"Пасажиропотік на українських контрольно-пропускних пунктах почав зростати під час літнього сезону. У червні порівняно з травнем він збільшився приблизно на 400 тисяч осіб як на вʼїзд, так і на виїзд. А в липні зріс ще на 600 тисяч осіб. У червні кордон в обох напрямках перетнуло близько 3 млн 800 тисяч осіб", — уточнив Демченко.

Андрій Демченко
Андрій Демченко. Фото: Facebook/Андрій Демченко

Також, за його словами, варто розуміти, що пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення на кордоні з Білоруссю та Росією зачинені. Не діє й повітряне сполучення. Відтак 50% пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.

"Ми неодноразово наголошували громадянам, аби вони цікавилися ситуацією на пунктах пропуску на виїзд на офіційних сторінках Західного управління Держприкордонслужби. Інформація там оновлюється кожні три години", — порадив спікер прикордонної служби.

Нагадаємо, за інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, станом на 1 серпня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз