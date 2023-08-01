Черги на кордонах з Україною: прикордонники назвали причини

Черги на кордонах. Фото: tudy.pl

Черги на контрольно-пропускних пунктах з Україною зʼявилися через зростаючий пасажиропотік як на виїзд з країни, так і на повернення. При цьому варто розуміти, що пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення на кордоні з Білоруссю та Росією зачинені. Також не діє повітряне сполучення. Відтак 50% пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.

Про це в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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"Пасажиропотік на українських контрольно-пропускних пунктах почав зростати під час літнього сезону. У червні порівняно з травнем він збільшився приблизно на 400 тисяч осіб як на вʼїзд, так і на виїзд. А в липні зріс ще на 600 тисяч осіб. У червні кордон в обох напрямках перетнуло близько 3 млн 800 тисяч осіб", — уточнив Демченко.

Андрій Демченко. Фото: Facebook/Андрій Демченко

Також, за його словами, варто розуміти, що пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення на кордоні з Білоруссю та Росією зачинені. Не діє й повітряне сполучення. Відтак 50% пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.

"Ми неодноразово наголошували громадянам, аби вони цікавилися ситуацією на пунктах пропуску на виїзд на офіційних сторінках Західного управління Держприкордонслужби. Інформація там оновлюється кожні три години", — порадив спікер прикордонної служби.

Нагадаємо, за інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, станом на 1 серпня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.