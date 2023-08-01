Очереди на границах с Украиной: пограничники назвали причины

Очереди на границах. Фото: tudy.pl

Очереди на контрольно-пропускных пунктах Украины появились из-за растущего пассажиропотока как на выезд из страны, так и на возвращение. При этом следует понимать, что пункты пропуска с начала полномасштабного вторжения на границе с Беларусью и Россией закрыты. Также не действует воздушное сообщение. Следовательно, 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей.

Об этом в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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"Пассажиропоток на украинских контрольно-пропускных пунктах начал расти во время летнего сезона. В июне по сравнению с маем он увеличился примерно на 400 тысяч человек как на въезд, так и на выезд. А в июле вырос еще на 600 тысяч человек. В июне границу в обоих направлениях пересекли около 3 млн 800 тысяч человек", — уточнил Демченко.

Андрей Демченко. Фото: Facebook/Андрей Демченко

Также, по его словам, следует понимать, что пункты пропуска с начала полномасштабного вторжения на границе с Беларусью и Россией закрыты. Не действует и воздушное сообщение. Следовательно, 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей.

"Мы неоднократно подчеркивали гражданам, чтобы они интересовались ситуацией на пунктах пропуска на выезд на официальных страницах Западного управления Госпогранслужбы. Информация там обновляется каждые три часа", — посоветовал спикер пограничной службы.

Напомним, по информации Западного регионального управления Госпогранслужбы, по состоянию на 1 августа появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.