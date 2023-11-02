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Данілов розповів, чи готова Україна до зими

2 листопада 2023 08:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Данілов розповів, чи готова Україна до зими
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не всі завдання про підготовку до зими успішно виконані. Проте ситуація в енергосистемі не критична. 

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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"На жаль, є не до кінця виконані завдання, і на найближчому засіданні Ставки це питання знову буде на порядку денному. Будемо допомагати тим, хто не встигає або з різних причин не може виконати завдання", — сказав Данілов.

Проте, за його словами, загалом ситуація не критична — переважна більшість об'єктів знаходиться під контролем.

Також Україна отримує від партнерів додаткові засоби ППО.

Нагадаємо, що Україна активно готує свою енергетичну мережу до нового зимового періоду. Натомість Росія активно збільшувала виробництво ракет і безпілотників для подальших військових маневрів.

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