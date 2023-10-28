Данілов висловив позицію щодо "платного" виїзду за кордон і вказав на проблему

Олексій Данілов. Фото: Reuters

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про "платний" виїзд чоловіків за кордон. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це поставить українських чоловіків у нерівні умови.

Про це заявив Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

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На думку Данілова, "платний" виїзд за кордон поставить українців у нерівні умови, які залежатимуть від їхніх статків.

"Мені б дуже не хотілося, щоб можна було відкупитися від захисту нашої країни, тим паче, що не у всіх людей є гроші. Тому ця ситуація може бути дуже-дуже контроверсійною", — заявив він.

За словами Данілова, цю пропозицію нардепам можна було б винести до початку повномасштабної війни, а не зараз — у її розпал.

"Треба дуже уважно думати і розуміти, чим це може закінчитися. Щоб не сталося так, що ті люди, які мають статки, будуть своїх дітей відправляти за гроші за кордон, а ті люди, в яких немає статків, мають іти захищати країну. Я розумію так, що це не зовсім справедливо", — додав секретар РНБО.

Законопроект про "платний" виїзд за кордон

Документом пропонується випускати військовозобов’язаних чоловіків за кордон під щомісячний внесок на підтримку Збройних сил України.

Чоловік, який хоче виїхати, мав би відкрити рахунок в одному з державних банків України з гарантійним внеском у сумі не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це понад 13 тис. грн). З цього внеску щомісяця на рахунок ЗСУ потрібно буде перераховувати суму, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати.

Нагадаємо, народний депутат України Георгій Мазурашу пропонує надати дозвіл чоловікам України на виїзд за кордон за умови фінансової підтримки військових потреб країни. За його словами, вже багато хто покинув країну.