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Данилов высказал позицию по "платному" выезду за границу и указал на проблему

28 октября 2023 16:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Данилов высказал позицию по "платному" выезду за границу и указал на проблему
Алексей Данилов. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "платном" выезде мужчин за границу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это поставит украинских мужчин в неравные условия.

Об этом заявил Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

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"Платный" выезд за границу

По мнению Данилова, "платный" выезд за границу поставит украинцев в неравные условия, которые будут зависеть от их материального состояния.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы можно было откупиться от защиты нашей страны, тем более что не у всех людей есть деньги. Поэтому эта ситуация может быть очень контроверсионной", — заявил он.

По словам Данилова, это предложение нардепам можно было бы вынести до начала полномасштабной войны, а не сейчас — в ее разгар.

"Надо очень внимательно думать и понимать, чем это может закончиться. Чтобы не случилось так, что те люди, которые имеют хорошее материальное состояние, будут своих детей отправлять за деньги за границу, а те люди, у которых нет денег, должны идти защищать страну. Я понимаю так, что это не совсем справедливо", — добавил секретарь СНБО.

Законопроект о "платном" выезде за границу

Документ предлагает выпускать военнообязанных мужчин за границу под ежемесячный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины.

Мужчина, который хочет уехать, должен открыть счет в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в сумме не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это более 13 тыс. грн). С этого взноса ежемесячно на счет ВСУ нужно будет перечислять сумму, равную налогам с минимальной зарплаты.

Напомним, народный депутат Украины Георгий Мазурашу предлагает предоставить разрешение мужчинам Украины на выезд за границу при финансовой поддержке военных нужд страны. По его словам, уже многие покинули страну.

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