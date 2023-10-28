Данилов высказал позицию по "платному" выезду за границу и указал на проблему
Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "платном" выезде мужчин за границу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это поставит украинских мужчин в неравные условия.
Об этом заявил Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
"Платный" выезд за границу
По мнению Данилова, "платный" выезд за границу поставит украинцев в неравные условия, которые будут зависеть от их материального состояния.
"Мне бы очень не хотелось, чтобы можно было откупиться от защиты нашей страны, тем более что не у всех людей есть деньги. Поэтому эта ситуация может быть очень контроверсионной", — заявил он.
По словам Данилова, это предложение нардепам можно было бы вынести до начала полномасштабной войны, а не сейчас — в ее разгар.
"Надо очень внимательно думать и понимать, чем это может закончиться. Чтобы не случилось так, что те люди, которые имеют хорошее материальное состояние, будут своих детей отправлять за деньги за границу, а те люди, у которых нет денег, должны идти защищать страну. Я понимаю так, что это не совсем справедливо", — добавил секретарь СНБО.
Законопроект о "платном" выезде за границу
Документ предлагает выпускать военнообязанных мужчин за границу под ежемесячный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины.
Мужчина, который хочет уехать, должен открыть счет в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в сумме не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это более 13 тыс. грн). С этого взноса ежемесячно на счет ВСУ нужно будет перечислять сумму, равную налогам с минимальной зарплаты.
Напомним, народный депутат Украины Георгий Мазурашу предлагает предоставить разрешение мужчинам Украины на выезд за границу при финансовой поддержке военных нужд страны. По его словам, уже многие покинули страну.
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