Данилов рассказал, готова ли Украина к зиме

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не все задачи по подготовке к зиме успешно выполнены. Однако ситуация в энергосистеме не критична.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Подготовка Украины к зиме

"К сожалению, есть не до конца выполненные задачи, и на ближайшем заседании Ставки этот вопрос снова будет в повестке дня. Будем помогать тем, кто не успевает или по разным причинам не может выполнить задание", — сказал Данилов.

Однако, по его словам, в целом ситуация не критическая — большинство объектов находится под контролем.

Также Украина получает от партнеров дополнительные средства ПВО.

Напомним, что Украина активно готовит свою энергетическую сеть к новому зимнему периоду. Россия активно увеличивала производство ракет и беспилотников для дальнейших военных маневров.