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Данилов рассказал, готова ли Украина к зиме

2 ноября 2023 08:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Данилов рассказал, готова ли Украина к зиме
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не все задачи по подготовке к зиме успешно выполнены. Однако ситуация в энергосистеме не критична.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"К сожалению, есть не до конца выполненные задачи, и на ближайшем заседании Ставки этот вопрос снова будет в повестке дня. Будем помогать тем, кто не успевает или по разным причинам не может выполнить задание", — сказал Данилов.

Однако, по его словам, в целом ситуация не критическая — большинство объектов находится под контролем.

Также Украина получает от партнеров дополнительные средства ПВО.

Напомним, что Украина активно готовит свою энергетическую сеть к новому зимнему периоду. Россия активно увеличивала производство ракет и беспилотников для дальнейших военных маневров.

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