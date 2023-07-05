Де в Україні найгірша ситуація з електроенергією

Вежа електроенергії. Фото: Фото ua.news

Найгірша система з постачанням електроенергії в Київській та Одеській областях. Це пов'язано з особливостями енергетичного вузла.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами Харченка, дефіцит також є у Херсоні та Харкові, проте Одесу та Київ не захоплювали і там проблеми з природних причин, з того, як побудована мережа, там дуже суттєві проблеми.

Зазначається, що в Київській та Одеській областях навіть зараз відбуваються відключення через аварії, через те, що недостатньо надійно працює обладнання.

"І тут поки що не приїде обладнання, яке має замінити ті тимчасові рішення, що зараз використовуються, капітально зробити нічого не можна", — додав він.

Нагадаємо, Олександр Харченко також розповів, що у липні-серпні українцям варто готуватись до відключень світла. Промисловим підприємствам вже урізали ліміти через малу кількість потужності в енергосистемі.