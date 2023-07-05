Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Де в Україні найгірша ситуація з електроенергією arrow

Де в Україні найгірша ситуація з електроенергією

5 липня 2023 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Де в Україні найгірша ситуація з електроенергією
Вежа електроенергії. Фото: Фото ua.news
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Найгірша система з постачанням електроенергії в Київській та Одеській областях. Це пов'язано з особливостями енергетичного вузла.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

В яких областях найбільші проблеми з електроенергією

За словами Харченка, дефіцит також є у Херсоні та Харкові, проте Одесу та Київ не захоплювали і там проблеми з природних причин, з того, як побудована мережа, там дуже суттєві проблеми. 

Зазначається, що в Київській та Одеській областях навіть зараз відбуваються відключення через аварії, через те, що недостатньо надійно працює обладнання.

"І тут поки що не приїде обладнання, яке має замінити ті тимчасові рішення, що зараз використовуються, капітально зробити нічого не можна", — додав він.

Нагадаємо, Олександр Харченко також розповів, що у липні-серпні українцям варто готуватись до відключень світла. Промисловим підприємствам вже урізали ліміти через малу кількість потужності в енергосистемі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз