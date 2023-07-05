Где в Украине самая плохая ситуация с электроэнергией
Худшая система со снабжением электроэнергии в Киевской и Одесской областях. Это связано с особенностями энергетического узла.
Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина.
В каких областях наибольшие проблемы с электроэнергией
По словам Харченко, дефицит также есть в Херсоне и Харькове, однако Одессу и Киев не увлекали и там проблемы по естественным причинам, по тому, как построена сеть, там очень существенные проблемы.
Отмечается, что в Киевской и Одесской областях даже сейчас происходят отключения из-за аварий, потому что недостаточно надежно работает оборудование.
"И здесь пока не приедет оборудование, которое должно заменить используемые сейчас временные решения, капитально сделать ничего нельзя", — добавил он.
Напомним, Александр Харченко также рассказал, что в июле-августе украинцам следует готовиться к отключениям света. Промышленным предприятиям уже урезали лимиты из-за малого количества мощности в энергосистеме.