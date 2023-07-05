Где в Украине самая плохая ситуация с электроэнергией

Башня электроэнергии. Фото: Фото ua.news

Худшая система со снабжением электроэнергии в Киевской и Одесской областях. Это связано с особенностями энергетического узла.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина.

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По словам Харченко, дефицит также есть в Херсоне и Харькове, однако Одессу и Киев не увлекали и там проблемы по естественным причинам, по тому, как построена сеть, там очень существенные проблемы.

Отмечается, что в Киевской и Одесской областях даже сейчас происходят отключения из-за аварий, потому что недостаточно надежно работает оборудование.

"И здесь пока не приедет оборудование, которое должно заменить используемые сейчас временные решения, капитально сделать ничего нельзя", — добавил он.

Напомним, Александр Харченко также рассказал, что в июле-августе украинцам следует готовиться к отключениям света. Промышленным предприятиям уже урезали лимиты из-за малого количества мощности в энергосистеме.