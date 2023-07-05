Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Где в Украине самая плохая ситуация с электроэнергией arrow

Где в Украине самая плохая ситуация с электроэнергией

5 июля 2023 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Где в Украине самая плохая ситуация с электроэнергией
Башня электроэнергии. Фото: Фото ua.news
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Худшая система со снабжением электроэнергии в Киевской и Одесской областях. Это связано с особенностями энергетического узла.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

В каких областях наибольшие проблемы с электроэнергией

По словам Харченко, дефицит также есть в Херсоне и Харькове, однако Одессу и Киев не увлекали и там проблемы по естественным причинам, по тому, как построена сеть, там очень существенные проблемы.

Отмечается, что в Киевской и Одесской областях даже сейчас происходят отключения из-за аварий, потому что недостаточно надежно работает оборудование.

"И здесь пока не приедет оборудование, которое должно заменить используемые сейчас временные решения, капитально сделать ничего нельзя", — добавил он.

Напомним, Александр Харченко также рассказал, что в июле-августе украинцам следует готовиться к отключениям света. Промышленным предприятиям уже урезали лимиты из-за малого количества мощности в энергосистеме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз