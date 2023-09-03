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Деяким українським біженцям загрожує виселення з країни ЄС 4 вересня

3 вересня 2023 04:44
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Інна Буряк
редактор
Деяким українським біженцям загрожує виселення з країни ЄС 4 вересня
Українські біженці з валізами. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З 4 вересня 2023 року в Нідерландах тимчасовий захист для біженців з України без українського громадянства буде скасовано. Йдеться про приблизно 2900 осіб інших національностей, які покинули Україну через війну.

Про це повідомляє Schengenvisa News.

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У Нідерландах вважають, що більшість іноземців, які втекли з України, можуть повернутися до країн свого походження.

"Якщо вони бояться насильства чи переслідувань там, то можуть подати заяву на притулок тут. З цієї причини минулого літа ми вирішили припинити тимчасовий захист для цієї групи 4 вересня", — заявив державний секретар Ерік ван дер Бург.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) почала розглядати заяви про надання притулку іноземцям декілька місяців тому. Ці заяви включають дві групи осіб: тих, які прибули із безпечних країн, і біженців з Ємену та Сирії. Вже понад 700 осіб хочуть пройти процедуру надання притулку.

Однак іншим потрібно покинути Нідерланди. Для сприяння їхньому поверненню на батьківщину пропонується фінансова допомога в розмірі 2000 євро. Упродовж 28 днів ще також надаватиметься тимчасове житло цим біженцям з України. Ті, хто не покине країну добровільно, будуть вважатися нелегальними мешканцями.

Для біженців-українців Нідерланди подовжили тимчасовий захист до 4 березня наступного року. Наразі там проживають понад 94 тисячі втікачів від війни.

Нагадаємо, що останні соціологічні дослідження показують, що в Україну готові повернутися близько 2 млн біженців, які покинули країну, рятуючись від війни. Проте для нормального економічного відновлення Україні потрібно 5 млн робочих рук. Тому повернення українців додому дуже важливе для держави.

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