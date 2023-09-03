Некоторым украинским беженцам грозит выдворение из страны ЕС 4 сентября

Украинские беженцы с чемоданами. Фото: УНИАН

С 4 сентября 2023 года в Нидерландах временная защита для беженцев из Украины без украинского гражданства будет отменена. Речь идет о примерно 2900 лицах других национальностей, покинувших Украину из-за войны.

Об этом сообщает Schengenvisa News.

Читайте также:

Что грозит беженцам-иностранцам, которые не покинут страну

В Нидерландах считают, что большинство иностранцев, бежавших из Украины, могут вернуться в страны своего происхождения.

"Если они боятся насилия или преследований там, то могут подать заявление в приют здесь. По этой причине прошлым летом мы решили прекратить временную защиту для этой группы 4 сентября", — заявил государственный секретарь Эрик ван дер Бург.

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) начала рассматривать заявления о предоставлении убежища иностранцам несколько месяцев назад. Эти заявления включают две группы лиц: прибывших из безопасных стран и беженцев из Йемена и Сирии. Уже более 700 человек хотят пройти процедуру предоставления убежища.

Однако другим нужно покинуть Нидерланды. Для содействия их возвращению на родину предлагается финансовая помощь в размере 2000 евро. В течение 28 дней еще будет предоставляться временное жилье этим беженцам из Украины. Те, кто не покинет страну добровольно, будут считаться нелегальными жителями.

Для беженцев-украинцев Нидерланды продлили временную защиту до 4 марта следующего года. Сейчас там проживают более 94 тысяч беглецов от войны.

Напомним, что последние социологические исследования показывают, что в Украину готовы вернуться около 2 млн покинувших страну беженцев, спасаясь от войны. Однако для нормального экономического восстановления Украине необходимо 5 млн рабочих рук. Поэтому возвращение украинцев домой очень важно для государства.