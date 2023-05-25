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Демографічна ситуація в Україні: скільки нас буде до 2030 року

25 травня 2023 00:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Демографічна ситуація в Україні: скільки нас буде до 2030 року
Породілля з немовлям у пологовому будинку. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через повномасштабну війну в Україні населення в нашій країні катастрофічно знижується. Окрім того, що на фронті гинуть найкращі наші сини та доньки, народжуваність також не збільшується.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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За даними центру, за рік, що минув від початку повномасштабного російського вторгнення, в Україні народилося понад 200 тисяч немовлят. А якщо порівняти з 2018 роком, то народжуваність зменшилася приблизно на 61%.

Також повідомляється, що  торік кількість народжених зменшилася до 200 103 дітей. А в першому кварталі 2023 року народилося 45 135 немовлят.

Однак у Центрі громадського здоров’я пояснили, що не мають даних щодо кількості дітей, народжених українцями поза межами України.

Скільки нас буде до 2030 року

Зазначимо, у грудні минулого року року в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи прогнозували катастрофічне падіння народжуваності цьогоріч.

Там зазначали, що до 2030-го населення України може скоротитися до 35 мільйонів.

Також ми писали, що усі батьки незалежно від рівня доходів та соціального статусу можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави при народженні дитини. Для цього потрібно подати заяву протягом 1 року з дня пологів, щоб оформити соціальну виплату на дитину.

Нагадаємо, в Україні в умовах війни демографічна ситуація погіршується з кожним днем. Серед причин кілька факторів, головний — дуже багато жінок виїхали за кордон, а тисячі чоловіків на фронті. 

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