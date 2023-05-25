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Демографическая ситуация в Украине: сколько нас будет до 2030 года

25 мая 2023 00:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Демографическая ситуация в Украине: сколько нас будет до 2030 года
Роженица с младенцем в роддоме. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Из-за полномасштабной войны в Украине население в нашей стране катастрофически снижается. На фронте гибнут лучшие наши сыновья и дочери, рождаемость тоже не увеличивается.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравохранения Украины.

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По данным центра, за год с начала полномасштабного российского вторжения, в Украине родилось более 200 тысяч младенцев. А если сравнить с 2018 годом, то рождаемость снизилась примерно на 61%.

Также сообщается, что в прошлом году количество родившихся уменьшилось до 200 103 детей. А в первом квартале 2023 года родилось 45 135 младенцев.

Однако в Центре общественного здоровья объяснили, что у них нет данных о количестве детей, рожденных за пределами Украины.

Сколько нас будет до 2030 года

В декабре прошлого года в Институте демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи прогнозировали катастрофическое падение рождаемости в этом году.

Там отмечали, что к 2030 году население Украины может сократиться до 35 миллионов.

Также мы писали, что все родители, независимо от уровня доходов и социального статуса, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства при рождении ребенка. Для этого следует подать заявление в течение 1 года со дня родов, чтобы оформить социальную выплату на ребенка.

Напомним, в Украине в условиях войны демографическая ситуация ухудшается с каждым днем. Среди причин несколько факторов, главный — многие женщины уехали за границу, а тысячи мужчин на фронте.

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