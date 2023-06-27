Іменини у липні 2023 — хто святкуватиме, кого вітати та як назвати дитину

Дівчина-янгол — фотосесія у лісі. Фото: google.com

Особливе для кожного вірянина свято — іменини або День ангела. Не рідко цю подію називають другим днем народження, адже заведено вважати, що це День народження душі. А за українськими християнськими традиціями, батьки вибирають імена новонародженим з календаря святців, щоб маля набуло небесного благословення та янгола-охоронця.

Новини.LIVE розповідає, кому пощастить відсвяткувати іменини в другий місяць літа, кого обов'язково привітати та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав янгол.

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У кого День ангела 1 липня

Чоловічі імена: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

У кого День ангела 2 липня

Чоловічі імена: Іван, Ян.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 3 липня

Чоловічі імена: Андрій, Афанасій, Опанас, Гліб, Єлисей, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян.

Жіночі імена: Інна, Римма.

У кого День ангела 4 липня

Чоловічі імена: Олексій, Антон, Антоній, Георгій, Єгор, Іван, Максим, Микита, Микола, Теодор, Павло, Федір, Юліан, Юлій, Ян.

Жіночі імена: Анастасія, Василиса.

У кого День ангела 5 липня

Чоловічі імена: Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Уляна, Юліана.

У кого День ангела 6 липня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Святослав, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Агрипина.

У кого День ангела 7 липня

Чоловічі імена: Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.

У кого День ангела 8 липня

Чоловічі імена: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Єфросинія, Февронія.

У кого День ангела 9 липня

Чоловічі імена: Георгій, Давид, Денис, Єгор, Іван, Ніл, Павло, Тихін, Ян.

У кого День ангела 10 липня

Чоловічі імена: Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Лука, Мартін, Петро, Самсон, Ян.

Жіночі імена: Іванна, Яна.

У кого День ангела 11 липня

Чоловічі імена: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.

У кого День ангела 12 липня

Чоловічі імена: Павло, Петро, Симон.

У кого День ангела 13 липня

Чоловічі імена: Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Симон, Никон, Степан, Тимофій, Філіп, Хома, Яків, Ян.

Жіночі імена: Динара.

У кого День ангела 14 липня

Чоловічі імена: Олексій, Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Ян.

Жіночі імена: Ангеліна.

У кого День ангела 15 липня

Чоловічі імена: Арсеній, Фотій.

Дівчина-янгол. Фото: google.com

У кого День ангела 16 липня

Чоловічі імена: Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Єгор, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Філіп, Хома, Ян.

У кого День ангела 17 липня

Чоловічі імена: Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Сава, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна.

У кого День ангела 18 липня

Чоловічі імена: Опанас, Василь, Сергій, Степан.

Жіночі імена: Агнія, Ганна, Варвара, Єлизавета, Кирила, Люція.

У кого День ангела 19 липня

Чоловічі імена: Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Юхим, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Люція, Марта, Марфа, Уляна, Юліана.

У кого День ангела 20 липня

Чоловічі імена: Акакій, Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Хома.

Жіночі імена: Євдокія, Єфросинія.

У кого День ангела 21 липня

Чоловічі імена: Олександр, Сава, Теодор, Федір, Прокопій.

У кого День ангела 22 липня

Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян, Панкратій.

У кого День ангела 23 липня

Чоловічі імена: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.

У кого День ангела 24 липня

Чоловічі імена: Аркадій, Іларіон, Лев.

Жіночі імена: Альона, Олена, Ілона, Ольга.

У кого День ангела 25 липня

Чоловічі імена: Арсеній, Гавриїл, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Симон, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Вероніка, Марія.

У кого День ангела 26 липня

Чоловічі імена: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.

Жіночі імена: Сара.

У кого День ангела 27 липня

Чоловічі імена: Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Теодор, Федір, Ян.

У кого День ангела 28 липня

Чоловічі імена: Василь, Володимир, Вольдемар, Петро.

Жіночі імена: Агрипина, Мотрена.

У кого День ангела 29 липня

Чоловічі імена: Іван, Павло, Петро, Теодор, Федір, Яків, Ян.

Жіночі імена: Алевтина, Валентина, Джулія, Мотрена, Юлія.

У кого День ангела 30 липня

Чоловічі імена: Леонід, Лазар.

Жіночі імена: Вероніка, Маргарита, Марина.

У кого День ангела 31 липня

Чоловічі імена: Опанас, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Стефан, Еміль, Ян.

Дівчинка-янгол. Фото: google.com

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