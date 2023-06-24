Церковний календар на липень 2023 — які важливі церковні свята відзначатимемо

Божественна літургія у Спасо-Преображенському соборі. Фото: preobraz.kiev.ua

У другий місяць літа на українських вірян чекають кілька важливих та особливих церковних свят. Зокрема святкуватимуть Різдво Іоана Предтечі, день Петра і Павла, а також День хрещення Київської Русі, який збігається разом з днем пам’яті Святого князя Володимира Великого. Окрім цього, закінчується Петрів піст, який 2023 року розпочався 12 червня.

Новини.LIVE підготував детальний православний календар свят на липень 2023 року. Дізнайтеся, які важливі дати чекають у другий місяць літа.

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Церковний календар на липень 2023 року

Які важливі церковні свята віряни відзначатимуть у другий місяць літа — можна дізнатися з календаря:

1 липня — день пам'яті мученика Леонтія;

— день пам'яті мученика Леонтія; 2 липня — всіх святих українського народу;

— всіх святих українського народу; 3 липня — день пам'яті священномученика Методія;

— день пам'яті священномученика Методія; 4 липня — день пам'яті мученика Юліяна;

— день пам'яті мученика Юліяна; 5 липня — день пам'яті священномученика Євсевія;

— день пам'яті священномученика Євсевія; 6 липня — день пам'яті мучениці Агрипини;

— день пам'яті мучениці Агрипини; 7 липня — Різдво Іоана Предтечі (у народному календарі — свято Івана Купала);

Бдіння Різдва Іоана Предтечі. Фото: УПЦ

8 липня — день пам'яті преподобномучениці Февронії, священномученика Доротея;

— день пам'яті преподобномучениці Февронії, священномученика Доротея; 9 липня — день пам'яті пророка Давида;

— день пам'яті пророка Давида; 10 липня — день пам'яті пророка Сампсона;

— день пам'яті пророка Сампсона; 11 липня — перенесення мощей Кира й Івана;

— перенесення мощей Кира й Івана; 12 липня — день пам'яті апостолів Петра і Павла;

Ікона Петра і Павла. Фото: google.com

13 липня — собор 12-ти апостолів;

— собор 12-ти апостолів; 14 липня — день пам'яті Косми і Деміяна безсрібників;

— день пам'яті Косми і Деміяна безсрібників; 15 липня — покладення ризи Пресвятої Богородиці;

— покладення ризи Пресвятої Богородиці; 16 липня — день пам'яті мучеників Якинта і Анатолія;

— день пам'яті мучеників Якинта і Анатолія; 17 липня — день пам'яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи;

— день пам'яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи; 18 липня — день пам'яті преподобного Анатасія Атонського;

— день пам'яті преподобного Анатасія Атонського; 19 липня — день пам'яті преподобного Сисоя Великого;

— день пам'яті преподобного Сисоя Великого; 20 липня — день пам'яті преподобних Томи та Акакія;

— день пам'яті преподобних Томи та Акакія; 21 липня — день пам'яті великомученика Прокопія;

— день пам'яті великомученика Прокопія; 22 липня — день пам'яті священномученика Панкратія;

— день пам'яті священномученика Панкратія; 23 липня — день пам'яті преподобного Анатонія Печерського;

— день пам'яті преподобного Анатонія Печерського; 24 липня — день пам'яті княгині Київської Ольги;

Пам'ятник княгині Київської Ольги. Фото: Shutterstock

25 липня — день пам'яті мучеників Прокла й Іларія;

— день пам'яті мучеників Прокла й Іларія; 26 липня — собор архангела Гавриїла, день пам'яті преподобного Стефана, день пам'яті преподобного Юліана;

— собор архангела Гавриїла, день пам'яті преподобного Стефана, день пам'яті преподобного Юліана; 27 липня — день пам'яті апостолів Акили і Прискили, день пам'яті преподобного Онисима;

— день пам'яті апостолів Акили і Прискили, день пам'яті преподобного Онисима; 28 липня — День хрещення Київської Русі, день пам’яті Святого князя Володимира Великого;

Пам'ятник Володимиру Великому. Фото: google.com

29 липня — день пам'яті священномученика Атеногена і його 10 учнів;

— день пам'яті священномученика Атеногена і його 10 учнів; 30 липня — святих отців шести Вселенських Соборів, день пам'яті великомучениці Марини;

— святих отців шести Вселенських Соборів, день пам'яті великомучениці Марини; 31 липня — мучеників Якинта і Еміліяна.

Які будуть пости в липні 2023 року

У липні триває Петрів піст, який почався 12 червня. Цього року він триває 30 днів — до 11 липня (включно). Цей пост не дуже суворий — під час нього дозволяється риба, крім середи та п'ятниці.

Під час Петрового посту заборонено вінчатися та хрестити дітей, а от сповідуватися та причащатися навпаки потрібно.

Жінка молиться в церкві. Фото: google.com

Що треба знати про новий церковний календар в Україні

З 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить з юліанського на новоюліанський календар. Це означає, що дати всіх неперехідних церковних свят зміщуються на 13 днів раніше.

Це не стосується Великодня і тих свят, які пов'язані з ним (Вербна неділя, Вознесіння Господнє, Трійця).

А ось деякі інші свята, наприклад, Різдво Іоана Предтечі (в народі його ще називають святом Івана Купала) буде перенесено на 24 червня (нині святкується 7 липня).

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