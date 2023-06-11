Петрів піст 2023 — дата, традиції, що важливо зробити та головні заборони

Дівчина молиться у церкві. Фото: google.com

Петрів піст, який ще називають Апостольським або Петропавлівським, встановлений на честь святих апостолів Петра і Павла. Він є одним з найважливіших у році. Цей пост служить нагадуванням про те, як учні Христа постилися, готуючись проповідувати слово Боже у світі.

Розповідаємо, чому цей піст важливий для вірян, як його правильно дотримуватися та які є важливі заборони.

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Петрів піст — коли починається і закінчується 2023 року

Кожного року дата початку Апостольського посту різна, адже залежить від дати святкування Святої Трійці, яка, в свою чергу, пов’язана з датою Великодня.

Розрахувати її досить легко: початок завжди припадає на другий понеділок після Святої Трійці.

2023 року Святу Трійцю відзначали у неділю, 4 червня, тому Петрів піст розпочнеться у понеділок, 12 червня. Триватиме до понеділка, 11 липня. Закінчується піст завжди у день пам’яті апостолів Петра та Павла.

День Петра і Павла. Фото: m-church.org.ua

Які існують традиції на Петропавлівський піст

Більшість традицій, які існують у Петрів піст, перш за все пов'язані з їжею.

Згідно з легендою, Петро був сином рибалки, а тому в народі вважається покровителем рибалок. З цієї причини вірянам дозволено їсти рибу, але тільки не в середу і п'ятницю — в ці дні можна вживати тільки сиру їжу.

У дні пам’яті святих, що припадають на період посту, печуть рибні пироги, в яких риба запікається всередині.

Традиційними стравами Петрового посту вважаються:

пісні щі;

холодна пісна окрошка;

ботвиння (холодний суп на кислому квасі).

Ці страви особливо популярні в середу та п’ятницю, які є днями суворого посту. В ці дні заборонено не тільки споживання будь-яких продуктів тваринного походження, включаючи рибу, але й рослинну олію.

Також у період посту потрібно молитися, просити вибачення у всіх, перед ким людина завинила, залагодити всі конфлікти, пробачити кривдникам, повернути борги. Віряни щодня ходять до церкви на молебень.

Петрів піст вважають часом духовної покаянності, самовідданості Богу й молитви.

Вірянка у церкві. Фото: google.com

Петропавлівський піст 2023: календар харчування за днями

Такий вигляд має календар харчування в Петрів піст за днями:

понеділок — можна вживати будь-які гарячі страви, які готуються без використання олії;

вівторок — можете додавати до свого раціону страви з грибів та риби, а також дозволяється олія;

середа — найсуворіший день посту, дозволено лише сухоїдіння;

четвер — можна вживати рибу та морепродукти;

п'ятниця — ще один суворий день посту, лише сухоїдіння;

субота — додавайте до свого раціону страви з риби, грибів, готуйте їх на олії;

неділя — можна їсти рибу та інші пісні гарячі страви з додаванням олії.

Якщо на період посту припадають церковні свята, дозволено готувати пиріг із морепродуктами або рибою — такі страви називають "рибники".

Пісний стіл. Фото: food morning

Що не можна робити в піст Петра і Павла

Піст — це час коли потрібно втихомирити своє серце, щоб в тишині наблизитися до Бога та почути Його голос. Саме тому в час посту не можна влаштовувати гучні забави, розваги та гуляння.

У ці дні, відповідно до церковних правил, є обмеження щодо деяких дій, а саме:

не можна укладати шлюби;

вінчатися;

відзначати весілля;

позичати гроші;

брати кредити;

стригти волосся;

працювати після заходу сонця;

займатися рукоділлям.

Дотримання цих обмежень рекомендується для очищення душі та тіла, а також для зосередження на духовному рості. У цей період вірянам також рекомендується уникати негативних емоцій, сварок та присвячувати багато часу молитвам під час посту.

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